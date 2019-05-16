Истребители перехватили «крылатые ракеты» над побережьем Крыма

16 Май 20:05 2019-05-16T20:09:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Над морским побережьем Крымского полуострова летчики истребителей Су-27М3 Южного военного округа отработали перехват условных крылатых ракет.

Воздушные судна тренировались вместе с кораблями и береговыми радиолокаторами Черноморского флота и комплексов ПВО.

- Авиация, ПВО и флот выполняют учебно-боевые задачи в единой системе противоракетных рубежей, - сообщает пресс-служба Южного военного округа.

В этих серьезных военных учениях, главная цель, которых оттачивать военнослужащих мастерство по отражению ракетного удара, принимали участие два звена истребителей Су-27М3 и бомбардировщиков Су-24М, комплексы ПВО и РЛС 4 армии ВВС и ПВО.

В военной тренировке также было задействовано порядка тридцати экипажей кораблей и катеров Черноморского флота.

ИСТОЧНИК KP.RU