Истребители перехватили «крылатые ракеты» над побережьем Крыма
Над морским побережьем Крымского полуострова летчики истребителей Су-27М3 Южного военного округа отработали перехват условных крылатых ракет.
Воздушные судна тренировались вместе с кораблями и береговыми радиолокаторами Черноморского флота и комплексов ПВО.
- Авиация, ПВО и флот выполняют учебно-боевые задачи в единой системе противоракетных рубежей, - сообщает пресс-служба Южного военного округа.
В этих серьезных военных учениях, главная цель, которых оттачивать военнослужащих мастерство по отражению ракетного удара, принимали участие два звена истребителей Су-27М3 и бомбардировщиков Су-24М, комплексы ПВО и РЛС 4 армии ВВС и ПВО.
В военной тренировке также было задействовано порядка тридцати экипажей кораблей и катеров Черноморского флота.
ИСТОЧНИК KP.RU