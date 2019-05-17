В «Ночь музеев» симферопольский аэропорт покажет больше десятка единиц спецтехники

СЕГОДНЯ 10:27 2019-05-17T10:27:56+03:00

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В аэропорту «Симферополь» 18 мая пройдет выставка специализированной аэродромной техники. Современные и ретромашины разместят около аэровокзала. С экспонатами смогут ознакомиться гости и жители столицы с 17.00 до 21.00.

Аэропорт поучаствует в этой акции впервые.

- На демонстрационной площадке будут выставлены спецмашины для противообледенительной обработки воздушных судов, амбулифт, самолетный и багажный тягачи, спецтехника по уборке аэродрома, погрузчик для контейнеров, - рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Напомним, акция «Ночь музеев» пройдет в России уже в тринадцатый раз, в прошлом году к ней присоединились больше двух миллионов человек.

«Комсомольска правда» подготовила для вас афишу мероприятий, которые пройдут в этот день в Крыму и Севастополе. Жителей ждет насыщенная программа: экспозиции, выставки, мастер-классы и концерты.

ИСТОЧНИК KP.RU