2019-05-17T10:27:56+03:00
Общество

В «Ночь музеев» симферопольский аэропорт покажет больше десятка единиц спецтехники

Выставка начнется вечером 18 мая
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Выставка продлится с 17.00 до 21.00Выставка продлится с 17.00 до 21.00Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
Изменить размер текста:

В аэропорту «Симферополь» 18 мая пройдет выставка специализированной аэродромной техники. Современные и ретромашины разместят около аэровокзала. С экспонатами смогут ознакомиться гости и жители столицы с 17.00 до 21.00.

Аэропорт поучаствует в этой акции впервые.

- На демонстрационной площадке будут выставлены спецмашины для противообледенительной обработки воздушных судов, амбулифт, самолетный и багажный тягачи, спецтехника по уборке аэродрома, погрузчик для контейнеров, - рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Напомним, акция «Ночь музеев» пройдет в России уже в тринадцатый раз, в прошлом году к ней присоединились больше двух миллионов человек.

«Комсомольска правда» подготовила для вас афишу мероприятий, которые пройдут в этот день в Крыму и Севастополе. Жителей ждет насыщенная программа: экспозиции, выставки, мастер-классы и концерты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В аэропорту «Симферополь» задержали пьяную пенсионерку-дебоширку: Она подралась с бортпроводником
В Крыму на трассе «Таврида» произошло смертельное ДТП
Погода в Крыму 17 мая: По-летнему жарко и сухо
Истребители перехватили «крылатые ракеты» над побережьем Крыма
В Симферополе до конца лета залатают ямы на 102 улицах
В Балаклаве 65-летний матрос упал с рыболовецкого судна
В Евпатории сожгли 38 килограммов незаконных «элитных» сыров
На Евпаторийской развязке в Симферополе перекроют движение
Крымские автостанции на майские праздники обслужили больше 500 тысяч пассажиров
Крымчан предупредили о чрезвычайной пожарной опасности
В Крыму у гражданина Украины нашли пистолет
В Симферополе пройдет акция по сбору опасных отходов
Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь получил часы от президента РФ Владимира Путина
Центральную улицу Симферополя 19 мая перекроют для автомобилей
Корабли Черноморского флота "уничтожили" самолеты условного противника в Севастополе
Реконструкция Митридатской лестницы в Керчи начнется в июне
Часть Симферополя 16 мая останется без воды и света
В Керчи на территории детского сада нашли авиабомбу
18 мая в Крыму пройдут мероприятия, приуроченные 75-летию депортации народов
В Крыму в ДТП попали 4 автомобиля
Замглавы администрации Керчи ушел в отставку
С начала года в Крыму на пожарах погибли 43 человека
В Крыму 15 мая без осадков, туман и до +30 градусов
Жительница Симферопольского района покончила с собой