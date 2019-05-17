В Крыму на трассе «Таврида» произошло смертельное ДТП
В четверг, 16 мая, в Крыму на перекрестке трассе «Таврида» и поселка Изобильное легковой автомобиль Daewoo Nubira столкнулся с грузовиком Freightliner. К сожалению, в результате аварии один человек получил смертельные травмы.
На место происшествия выехали сотрудники МЧС.
На трассе легковушка столкнулась с грузовиком. Фото: пресс-служба МЧС по Республике Крым
Выяснилось, что погиб 37-летний водитель Daewoo Nubira. А пассажира этой машины, девушку, госпитализировали в больницу Кировского района.
Также на месте ДТП сотрудники чрезвычайного ведомства провели необходимый комплекс мероприятий по пожарной безопасности.
- При движении необходимо соблюдать скоростной режим, управлять транспортным средством осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние автомобиля, дорожные и природные условия, - подчеркнул министр МЧС Сергей Шахов.
Кстати, недавно в Бахчисарайском районе, возле села Новопавловка, произошла серьезная авария с участием четырех автомобилей.
ИСТОЧНИК KP.RU