В Крыму в ДТП попали 4 автомобиля
В Бахчисарайском районе возле села Новопавловка, произошла серьезная авария с участием четырех автомобилей.
- Прибыв на место, спасатели выяснили, что произошло ДТП с участием автомобилей «Ford Transit», «Audi», «Mercedes-Benz» и грузового автомобиля «Scania», - сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.
Кабину грузовика сильно покорежило, и водитель не мог самостоятельно из нее выбраться.
Сотрудники чрезвычайного ведомства деблокировали пострадавшего и транспортировали 36-летнего мужчину, жителя Ульяновской области к карете «Скорой помощи».
А 12 мая, в селе Лиственное Нижнегорского района десятиклассник на мопеде сбил инспектора ГИБДД. 16-летний ученик был без шлема и прав на управление транспортными средствами.
Сотрудник ГИБДД потребовал школьнику притормозить, а тот взял да и наехал на лейтенанта полиции, а затем подросток и вовсе пустился наутек.
ИСТОЧНИК KP.RU