В Крыму в ДТП попали 4 автомобиля

15 Май 13:04 2019-05-15T14:05:59+03:00

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В Бахчисарайском районе возле села Новопавловка, произошла серьезная авария с участием четырех автомобилей.

- Прибыв на место, спасатели выяснили, что произошло ДТП с участием автомобилей «Ford Transit», «Audi», «Mercedes-Benz» и грузового автомобиля «Scania», - сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.

Кабину грузовика сильно покорежило, и водитель не мог самостоятельно из нее выбраться.

Сотрудники чрезвычайного ведомства деблокировали пострадавшего и транспортировали 36-летнего мужчину, жителя Ульяновской области к карете «Скорой помощи».

А 12 мая, в селе Лиственное Нижнегорского района десятиклассник на мопеде сбил инспектора ГИБДД. 16-летний ученик был без шлема и прав на управление транспортными средствами.

Сотрудник ГИБДД потребовал школьнику притормозить, а тот взял да и наехал на лейтенанта полиции, а затем подросток и вовсе пустился наутек.

ИСТОЧНИК KP.RU