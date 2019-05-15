2019-05-15T14:05:59+03:00
Происшествия

В Крыму в ДТП попали 4 автомобиля

Авария произошла на трассе «Бахчисарай – Симферополь»
Галина КОВАЛЕНКО
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Грузовик пострадал в ДТП, Фото: МЧС РКГрузовик пострадал в ДТП, Фото: МЧС РК
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В Бахчисарайском районе возле села Новопавловка, произошла серьезная авария с участием четырех автомобилей.

- Прибыв на место, спасатели выяснили, что произошло ДТП с участием автомобилей «Ford Transit», «Audi», «Mercedes-Benz» и грузового автомобиля «Scania», - сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.

Кабину грузовика сильно покорежило, и водитель не мог самостоятельно из нее выбраться.

Сотрудники чрезвычайного ведомства деблокировали пострадавшего и транспортировали 36-летнего мужчину, жителя Ульяновской области к карете «Скорой помощи».

А 12 мая, в селе Лиственное Нижнегорского района десятиклассник на мопеде сбил инспектора ГИБДД. 16-летний ученик был без шлема и прав на управление транспортными средствами.

Сотрудник ГИБДД потребовал школьнику притормозить, а тот взял да и наехал на лейтенанта полиции, а затем подросток и вовсе пустился наутек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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