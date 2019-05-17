Для ликвидации свалок в Ялте выделят 30 миллионов рублей
В Ялте к началу ноября должны ликвидировать все свалки. Всего в городе их 200, а 40 из них уже удалось убрать. А для устранения всех остальных выделят еще 30 миллионов рублей. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
- К 1 ноября вся Ялта должна блестеть! Навалов быть не должно, - подчеркнул Аксенов.
Кстати, в Минэкологии РК отметили, что большинство из свалок именно грунтовые, их можно ликвидировать в рамках работ по благоустройству.
А для этого не требуется больших затрат из бюджета.
Напомним, в городе в феврале начались работы по уборке свалки, которая разрасталась еще с 2016 года. Их планируется в течение 3-4 месяца без привлечения городского бюджета.
После этого городские власти хотят оборудовать на очищенной территории пункт переработки строительных отходов. Это поможет в дальнейшем очистить город от несанкционированных свалок как явления, уверен глава города Алексей Челпанов.
ИСТОЧНИК KP.RU