Для ликвидации свалок в Ялте выделят 30 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 16:31 2019-05-17T16:31:06+03:00

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В Ялте к началу ноября должны ликвидировать все свалки. Всего в городе их 200, а 40 из них уже удалось убрать. А для устранения всех остальных выделят еще 30 миллионов рублей. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- К 1 ноября вся Ялта должна блестеть! Навалов быть не должно, - подчеркнул Аксенов.

Кстати, в Минэкологии РК отметили, что большинство из свалок именно грунтовые, их можно ликвидировать в рамках работ по благоустройству.

А для этого не требуется больших затрат из бюджета.

Напомним, в городе в феврале начались работы по уборке свалки, которая разрасталась еще с 2016 года. Их планируется в течение 3-4 месяца без привлечения городского бюджета.

После этого городские власти хотят оборудовать на очищенной территории пункт переработки строительных отходов. Это поможет в дальнейшем очистить город от несанкционированных свалок как явления, уверен глава города Алексей Челпанов.

ИСТОЧНИК KP.RU