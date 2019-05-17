В Симферополе эвакуируют покупателей из крупного торгового центра

СЕГОДНЯ 18:25 2019-05-17T18:36:09+03:00

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В столице Республики Крым началась эвакуация людей из торгово-развлекательного центра «FM».

- Пока не знаю, что случилось, но здание освобождают от продавцов и покупателей, - сообщил «Комсомольской правде - Крым» житель Симферополя. – Я с женой пришел за новыми кроссовками, но нас выставили на улицу и ничего не объяснили.

Официальные органы пока не сообщают о том, что же произошло в торговом центре.

- Комментарии дадим позже, - рассказали «КП-Крым» в пресс-службе МВД Республики Крым.

Как стало известно из собственных источников – это не учения пожарных расчетов или групп антитеррористических подразделений. По всей видимости идет речь о ложном «минировании» или каких-то проблемах с безопасностью.

Нужно отметить, что в 2018 году торгово-развлекательный центр FM временно закрывали из-за нарушений правил пожарной безопасности, которая выявила проверка в связи с трагедией в городе Кемерово.

ИСТОЧНИК KP.RU