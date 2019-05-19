Туристку подвело сердце на склоне Демерджи
Туристка решила совершить восхождение по склонам Демерджи в Крыму и ей внезапно понадобилась помощь спасателей.
С популярного горного маршрута туристку с жалобами на сердце эвакуировали крымские спасатели, передает "Крым-СПАС".
Женщине оказала помощь дежурная смена специалистов Алуштинского аварийно-спасательного отряда в составе трех человек и одной единицы техники.
- Спасатели с помощью носилок транспортировали туристку 1970 года рождения к служебному автомобилю. В дальнейшем, женщина была передана сотрудникам скорой медицинской помощи, - прокомментировал глава МЧС Крыма Сергей Шахов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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