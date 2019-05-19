2019-05-19T16:22:41+03:00
Общество

Туристку подвело сердце на склоне Демерджи

Спасателям пришлось эвакуировать пострадавшую
Лера ВОЛЬНАЯ
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В дальнейшем, женщина была передана сотрудникам скорой медицинской помощиВ дальнейшем, женщина была передана сотрудникам скорой медицинской помощи
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Туристка решила совершить восхождение по склонам Демерджи в Крыму и ей внезапно понадобилась помощь спасателей.

С популярного горного маршрута туристку с жалобами на сердце эвакуировали крымские спасатели, передает "Крым-СПАС".

Женщине оказала помощь дежурная смена специалистов Алуштинского аварийно-спасательного отряда в составе трех человек и одной единицы техники.

- Спасатели с помощью носилок транспортировали туристку 1970 года рождения к служебному автомобилю. В дальнейшем, женщина была передана сотрудникам скорой медицинской помощи, - прокомментировал глава МЧС Крыма Сергей Шахов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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