Крымские пальмы атаковали опасные вредители

СЕГОДНЯ 18:05 2019-05-19T20:14:22+03:00

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Китайским веерным пальмам на южном берегу полуострова угрожает опасность. В Крыму появились завезенные мотыльки и долгоносики, которые могут навредить деревьям. В связи с этим, эксперты намерены разработать комплексную систему мер по борьбе с насекомыми.

Как рассказал директор по науке Никитского ботанического сада Олег Коротков, вредители, скорее всего, попали в Крым с посадочным материалом.

На сегодняшний день вредные насекомые обитают не только в соседнем Краснодарском крае, но и на территории практические всей Европы.

Насекомые специализируются преимущественно на пальмах, других растениям они не угрожают.

В то же время эксперты говорят, что драматизировать ситуацию не стоит.

ИСТОЧНИК KP.RU