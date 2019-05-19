Крымские пальмы атаковали опасные вредители
Китайским веерным пальмам на южном берегу полуострова угрожает опасность. В Крыму появились завезенные мотыльки и долгоносики, которые могут навредить деревьям. В связи с этим, эксперты намерены разработать комплексную систему мер по борьбе с насекомыми.
Как рассказал директор по науке Никитского ботанического сада Олег Коротков, вредители, скорее всего, попали в Крым с посадочным материалом.
На сегодняшний день вредные насекомые обитают не только в соседнем Краснодарском крае, но и на территории практические всей Европы.
Насекомые специализируются преимущественно на пальмах, других растениям они не угрожают.
В то же время эксперты говорят, что драматизировать ситуацию не стоит.
ИСТОЧНИК KP.RU
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