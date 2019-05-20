Крымские спасатели эвакуировали 7 туристов из пещеры Ени-Сала

СЕГОДНЯ 11:09 2019-05-20T11:09:13+03:00

Среди них было трое детей. Фото: пресс-служба МЧС по РК

К счастью, никто из них не пострадал

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В воскресенье, 19 мая, крымских спасателям поступило сообщение о том, что в районе пещеры Ени-Сала, недалеко от Перевального, в размытом грунте увязли два автомобили. Среди туристов есть несовершеннолетние.

На место происшествия выехали сотрудники чрезвычайного ведомства.

Спасателям удалось эвакуировать 7 туристов, в том числе троих детей.

К счастью, никто из них не пострадал и в медицинской помощи не нуждался.

- Также спасатели провели с туристами профилактическую беседу о правилах безопасного поведения в горно-лесной зоне, - сообщил министр МЧС Сергей Шахов.

Напомним, на выходных 49-летнюю туристку спасатели эвакуировали с горы Демерджи. Женщина пожаловалась на сердце, когда совершала поход по популярному маршруту. После того, как ее эвакуировали сотрудники МЧС, пострадавшую передали сотрудникам "скорой помощи".

ИСТОЧНИК KP.RU