Крымские спасатели эвакуировали 7 туристов из пещеры Ени-Сала
В воскресенье, 19 мая, крымских спасателям поступило сообщение о том, что в районе пещеры Ени-Сала, недалеко от Перевального, в размытом грунте увязли два автомобили. Среди туристов есть несовершеннолетние.
На место происшествия выехали сотрудники чрезвычайного ведомства.
Спасателям удалось эвакуировать 7 туристов, в том числе троих детей.
К счастью, никто из них не пострадал и в медицинской помощи не нуждался.
- Также спасатели провели с туристами профилактическую беседу о правилах безопасного поведения в горно-лесной зоне, - сообщил министр МЧС Сергей Шахов.
Напомним, на выходных 49-летнюю туристку спасатели эвакуировали с горы Демерджи. Женщина пожаловалась на сердце, когда совершала поход по популярному маршруту. После того, как ее эвакуировали сотрудники МЧС, пострадавшую передали сотрудникам "скорой помощи".
ИСТОЧНИК KP.RU