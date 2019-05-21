2019-05-21T09:22:41+03:00
Происшествия

В Крыму браконьеры ловили краба и кефаль

Нарушителей поймали в Черноморском районе
Галина КОВАЛЕНКО
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Промысел велся там, где нельзя ловить морских обитателей. Фото:пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по РКПромысел велся там, где нельзя ловить морских обитателей. Фото:пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по РК
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Крымские пограничники выяснили, что одна из рыбопромысловых бригад поселка городского типа Черноморское нарушает закон – ведет добычу в районе Ярылгачской бухты, где нельзя ничего ловить.

- В результате осмотра сотрудниками контрольных органов выявлены креветка черноморская, кефаль, бычки, крабы, ставрида, атерина, налим средиземноморский, - сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Все добытые трофеи отправили на ихтиологическую экспертизу.

На бригадира рыбаков завели административное дело по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ. Нарушение правил рыболовства грозит мужчине солидным денежным штрафом.

Вдобавок у рыбацкой бригады могут конфисковать судно, сети и другие орудия, которые они использовали, когда совершали административное правонарушение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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