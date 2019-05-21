В Крыму браконьеры ловили краба и кефаль
Крымские пограничники выяснили, что одна из рыбопромысловых бригад поселка городского типа Черноморское нарушает закон – ведет добычу в районе Ярылгачской бухты, где нельзя ничего ловить.
- В результате осмотра сотрудниками контрольных органов выявлены креветка черноморская, кефаль, бычки, крабы, ставрида, атерина, налим средиземноморский, - сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.
Все добытые трофеи отправили на ихтиологическую экспертизу.
На бригадира рыбаков завели административное дело по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ. Нарушение правил рыболовства грозит мужчине солидным денежным штрафом.
Вдобавок у рыбацкой бригады могут конфисковать судно, сети и другие орудия, которые они использовали, когда совершали административное правонарушение.
ИСТОЧНИК KP.RU