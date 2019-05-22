Житель Евпатории стрелял в соседа из пистолета

22 Май 09:49 2019-05-22T09:52:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В Евпатории задержали 47-летнего горожанина, выстрелившего в своего знакомого.

Жильцы многоэтажного дома, которые услышали звуки выстрелов, позвонили правоохранителям.

- Прибывшие росгвардейцы обнаружили лежащего на лестничной площадке раненого мужчину, - сообщает пресс-служба ФГКУ УВО ВНГ России по РК.

Пострадавший рассказал, что его ранил из предмета, похожего на пистолет, сосед.

Патрульные оказали мужчине доврачебную помощь и вызвали медиков.

Агрессивного соседа удалось задержать. При досмотре его квартиры правоохранители нашли и изъяли предположительно револьвер типа «Флобер», 35 штук мелкокалиберных патронов и банку с веществом серого цвета, похожего на порох.

Сейчас полным ходом идет следствие. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела на подозреваемого жителя Евпатории.

ИСТОЧНИК KP.RU