В Керчи изъяли контрафактную одежду и обувь почти на 5 миллионов рублей
В одном из магазинов Керчи сотрудники Крымской таможни обнаружили больше 600 единиц контрафактной продукции: одежду и обувь. Кроссовки маркированы известными марками - Adidas, Nike и Reebok.
Предотвращенный ущерб от реализации товаров составил 4,8 миллиона рублей.
- Представители правообладателей указанных брендов подтвердили незаконное использование товарных знаков на выявленной продукции, а также ее несоответствие качеству оригинальных товаров, - сообщили в пресс-службе Крымской таможни.
Продукцию изъяли.
В отношении индивидуального предпринимателя возбудили уголовное дело. Ему грозит до 300 тысяч рублей штрафа.
Начальник Крымской таможни Владимир Авраменко дополнил, что материалы передали в правоохранительные органы.
Напомним, в Керчи изъяли поддельный табак. Индивидуальному предпринимателю грозит крупный штраф. Фото: пресс-служба Крымской таможни.
ИСТОЧНИК KP.RU