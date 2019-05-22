В Керчи изъяли контрафактную одежду и обувь почти на 5 миллионов рублей

22 Май 13:35 2019-05-22T13:35:21+03:00

Товары продавались под знаками Adidas, Nike и Reebok

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В одном из магазинов Керчи сотрудники Крымской таможни обнаружили больше 600 единиц контрафактной продукции: одежду и обувь. Кроссовки маркированы известными марками - Adidas, Nike и Reebok.

Предотвращенный ущерб от реализации товаров составил 4,8 миллиона рублей.

- Представители правообладателей указанных брендов подтвердили незаконное использование товарных знаков на выявленной продукции, а также ее несоответствие качеству оригинальных товаров, - сообщили в пресс-службе Крымской таможни.

Продукцию изъяли.

В отношении индивидуального предпринимателя возбудили уголовное дело. Ему грозит до 300 тысяч рублей штрафа.

Начальник Крымской таможни Владимир Авраменко дополнил, что материалы передали в правоохранительные органы.

Напомним, в Керчи изъяли поддельный табак. Индивидуальному предпринимателю грозит крупный штраф. Фото: пресс-служба Крымской таможни.

ИСТОЧНИК KP.RU