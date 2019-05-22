2019-05-22T17:21:11+03:00
Происшествия

В Керчи нашли 3 авиабомбы

Снаряды времен Великой Отечественной войны успешно обезвредили
Галина КОВАЛЕНКО
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Бомбы нашли при ремонтных работах. Фото: ГУ МЧС России по РКБомбы нашли при ремонтных работах. Фото: ГУ МЧС России по РК
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В Керчи при земляных работах обнаружили 3 осколочных авиационных бомбы.

Тревогу забили рабочие, которые занимаясь ремонтом подземных коммуникаций, натолкнулись на металлический предмет, напоминающий авиабомбу.

На место тут же выехали специалисты-пиротехники.

- Было обнаружено три осколочных авиабомбы весом 2.5 кг, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым. - Взрывоопасные предметы сохранили свою боевую способность со времен Великой Отечественной войны.

Пиротехники бережно извлекли находки из земли, вывезли на специальный полигон и уничтожили.

Недавно в Ленинском районе и окрестностях города-героя Керчи прошла специальная операция, в ходе которой пиротехники обезвредили свыше 8000 снарядов, среди которых были бомбы, патроны, мины и гранаты времен Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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