В Крыму федеральную трассу «Таврида» обеспечат связью 3G
Федеральную трассы «Таврида» в Крыму обеспечат 3G-связью. Как рассказал глава одного из крупных операторов в регионе "К-Телеком" Владимир Зайцев, это планируется сделать в перспективе.
Сейчас трасса покрыта только 2G-связью.
- А вот с точки зрения 3G у нас существует ряд позиций, но все необходимо строить. Ведь чаще всего это просто чистое поле, без инфраструктуры. Там нужно установить вышку и подать к ней электроэнергию, - дополнил Зайцев, пишет «РИА Новости».
Также сейчас ведется работа и по улучшению связи на Крымском мосту.
В ответ министр информации и связи республики Крым Сергей Зырянов заверил, что с оператором будут содействовать для решения поставленных задач.
Напомним, в Крыму с 1 июня отменят национальный роуминг. Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев отметил, что соответствующий закон уже принят.
ИСТОЧНИК KP.RU