В Крыму федеральную трассу «Таврида» обеспечат связью 3G

23 Май 18:04 2019-05-23T18:07:15+03:00

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Федеральную трассы «Таврида» в Крыму обеспечат 3G-связью. Как рассказал глава одного из крупных операторов в регионе "К-Телеком" Владимир Зайцев, это планируется сделать в перспективе.

Сейчас трасса покрыта только 2G-связью.

- А вот с точки зрения 3G у нас существует ряд позиций, но все необходимо строить. Ведь чаще всего это просто чистое поле, без инфраструктуры. Там нужно установить вышку и подать к ней электроэнергию, - дополнил Зайцев, пишет «РИА Новости».

Также сейчас ведется работа и по улучшению связи на Крымском мосту.

В ответ министр информации и связи республики Крым Сергей Зырянов заверил, что с оператором будут содействовать для решения поставленных задач.

Напомним, в Крыму с 1 июня отменят национальный роуминг. Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев отметил, что соответствующий закон уже принят.

ИСТОЧНИК KP.RU