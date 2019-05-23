На горной дороге в Новом Свете перевернулась легковушка

СЕГОДНЯ 18:28 2019-05-23T18:28:23+03:00

К счастью, никто не пострадал [фото]

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В Новом Свете на горной дороге перевернулся легковой автомобиль. Как сообщили очевидцы в социальных сетях, никто не пострадал.

- Водитель жив, без травм, - написал очевидец Максим.

Также пользователи пишут о том, что в районе поселка Дачное, в районе Судака, в кювет "улетела" маршрутка

Пострадавших нет.

Очевидцы пишут, что водитель не справился с управлением. Фото: "Автопартнер Крым"/Макс Максов

- Все живы! Не справился с управлением! - сообщил очевидец Максим в группе "Автопартнер Крым".

Но автолюбители пишут, что на участке очень плохая дорога, поэтому водитель просто мог не справиться с управлением из-за незнания местности.

А недавно на трассе "Таврида" произошла авария с участием двух грузовиков и пассажирского автобуса. Один из водителей уснул за рулем и выехал на встречную полосу.

ИСТОЧНИК KP.RU