На горной дороге в Новом Свете перевернулась легковушка
В Новом Свете на горной дороге перевернулся легковой автомобиль. Как сообщили очевидцы в социальных сетях, никто не пострадал.
- Водитель жив, без травм, - написал очевидец Максим.
Также пользователи пишут о том, что в районе поселка Дачное, в районе Судака, в кювет "улетела" маршрутка
Пострадавших нет.
Очевидцы пишут, что водитель не справился с управлением. Фото: "Автопартнер Крым"/Макс Максов
- Все живы! Не справился с управлением! - сообщил очевидец Максим в группе "Автопартнер Крым".
Но автолюбители пишут, что на участке очень плохая дорога, поэтому водитель просто мог не справиться с управлением из-за незнания местности.
А недавно на трассе "Таврида" произошла авария с участием двух грузовиков и пассажирского автобуса. Один из водителей уснул за рулем и выехал на встречную полосу.
ИСТОЧНИК KP.RU