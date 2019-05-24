2019-05-24T11:27:48+03:00
Происшествия

В Крыму женщина погибла на рельсах

Жительница Ленинского района хотела пролезть под вагонами, но поезд начал движение
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
На железной дороге нужно быть осторожными. Фото: пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте.На железной дороге нужно быть осторожными. Фото: пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте.
Изменить размер текста:

На Крымской железной дороге произошла трагедия: 56-летняя жительница села Чистополье, что в Ленинском районе, получила смертельное ранение и умерла прямо на рельсах.

- Во время формирования грузового состава маневровым тепловозом, женщина, не желая обойти стоящий на путях поезд, предприняла попытку пролезть под вагонами, - сообщает пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте.

Но именно в этот момент состав начал движение и женщина получила тяжелые, несовместимые с жизнью, травмы.

Сейчас идет проверка. Стражи порядка напоминают, что у поезда тормозной путь очень протяженный: от 700 метров до полутора километров. Поэтому железнодорожные пути нужно переходить только там, где есть специально оборудованные переходы для пешеходов, но сначала убедиться, что нет движущего поезда. Соблюдения простого правила поможет избежать беды

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Большой Ялте в поселках появятся «въездные ворота»
Центральную часть Севастополя 26 мая ограничат для движения транспорта
В Крыму три дня будет бушевать непогода
Под Судаком столкнулись три легковушки: Одна из машин могла взорваться
На должность вице-премьера Крыма согласовали Юлию Жукову
В Крыму с 24 по 27 мая объявили чрезвычайную пожарную опасность
Прогноз погоды в Крыму на 24 мая: дожди, грозы и до +27 градусов
В Крыму высадят 222 гектара деревьев в рамках проекта «Сохранение лесов»
На горной дороге в Новом Свете перевернулась легковушка
В Крыму накопилось 55 миллионов кубометров твердых бытовых отходов
В Крыму федеральную трассу «Таврида» обеспечат связью 3G
В Минэкологии Крыма заверили, что ситуация с выбросом вредных веществ в Армянске не повторится
В Алупке после ремонта открыли обновленную автостанцию
Украинец пытался провезти в Крым запрещенные лекарства
В аэропорту «Симферополь» 150 человек станцуют вальс и кадриль
Василий Ливанов: «Взрослые младенцы, как Мамаев и Кокорин – это страшно»
Севастополец, который «заказал» киллеру свою маму и сестру, сядет в тюрьму на 6 лет
Военные корабли из Севастополя провели «бой» в Черном море
До 1 июня крымчане могут подать заявления на налоговые льготы
В Крыму женщина пыталась «подкупить» сотрудника таможни: Она предлагала ему 100 долларов
В Ялте потратят 44 миллиона рублей на видеокамеры
Погода в Крыму на 23 мая: переменная облачность и тепло до +26
"Море холодное? Буду купаться каждый день": В Севастополь приехал главный дальнобойщик России Владимир Гостюхин
На Евпаторийской развязке в Симферополе на сутки перекроют движение
Михаил Боярский: Севастополь и Санкт-Петербург - это две мощные морские столицы, в которых живут настоящие мужики!
Часть Евпатории осталась без света из-за технологического нарушения
В Керчи нашли 3 авиабомбы