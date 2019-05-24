В Крыму женщина погибла на рельсах

СЕГОДНЯ 11:27 2019-05-24T11:27:48+03:00

На железной дороге нужно быть осторожными. Фото: пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте.

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На Крымской железной дороге произошла трагедия: 56-летняя жительница села Чистополье, что в Ленинском районе, получила смертельное ранение и умерла прямо на рельсах.

- Во время формирования грузового состава маневровым тепловозом, женщина, не желая обойти стоящий на путях поезд, предприняла попытку пролезть под вагонами, - сообщает пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте.

Но именно в этот момент состав начал движение и женщина получила тяжелые, несовместимые с жизнью, травмы.

Сейчас идет проверка. Стражи порядка напоминают, что у поезда тормозной путь очень протяженный: от 700 метров до полутора километров. Поэтому железнодорожные пути нужно переходить только там, где есть специально оборудованные переходы для пешеходов, но сначала убедиться, что нет движущего поезда. Соблюдения простого правила поможет избежать беды

ИСТОЧНИК KP.RU