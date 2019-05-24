На ремонт восточной набережной в Алуште выделят 46 миллионов рублей

24 Май 17:23 2019-05-24T18:04:00+03:00

Глава администрации города отметила, что туристов туда приглашать пока "не удобно"

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В Алуште планируют реконструировать дорогу и пешеходную часть восточной набережной. На это потребуется 46 миллионов рублей.

- Если я с гордостью могу пригласить на западную набережную, сейчас ведется реконструкция центральной набережной, то на восточную мне не очень удобно приглашать, потому что там необходима реконструкция дороги, канализации, пешеходной зоны. Только на проектные работы необходимо 46 миллионов рублей, - рассказала главе Крыма Сергею Аксенову в ходе совещания по проблемным вопросам Алушты глава администрации города Галина Огнева.

В свою очередь, министр транспорта Крыма Сергей Карпов сообщил, что проект предполагает новое строительство с перестройкой коммуникаций и подпорными стенками.

- Дорогой проект, потому что там очень плотная существующая застройка, плюс это - прибрежная часть, - отметил Карпов.

Глава Крыма Сергей Аксенов определил, что вопрос выделения средств – приоритетный.

- К 1 июля я рассмотрю этот вопрос, в план включаем, с учетом того, что это – курортный регион, - сообщил Аксенов.

ИСТОЧНИК KP.RU