2019-05-24T18:41:04+03:00
Происшествия

ФСБ в Крыму накрыла подпольные оружейные мастерские

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел
Александра КОРШУНОВА
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В Крыму сотрудники ФСБ и МВД России пресекли деятельность четырех мастерских, причастных к восстановлению гражданских образцов оружия. А также изготовлению боеприпасов с целью дальнейшей продажи.

Как сообщили в пресс-службе ФСБ России, у жителей Крыма, Москвы, Челябинской и Рязанской областей изъяли из оборота 74 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства.

- 2 пулемета, 3 автомата, 2 пистолета-пулемета, 57 пистолетов и револьверов, 10 карабинов и винтовок), 6 ручных осколочных гранат, 12,5 килограмма взрывчатых веществ (порох, тротил), около 100 основных частей к оружию, более 5,5 тысяч патронов различного калибра и свыше 10 тысяч комплектующих для их изготовления, - добавили в пресс-службе ведомства.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Напомним, в декабре в Севастополе ФСБ нашла подпольную оружейную мастерскую. Ее оборудовали прямо в подвале жилого дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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