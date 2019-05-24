В Крыму с Ай-Петри вывезли нелегальные прилавки и квадроциклы

СЕГОДНЯ 19:43 2019-05-24T19:48:12+03:00

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В Ялтинском регионе на верхней станции канатной дороги на Ай-Петри прошел масштабный рейд против незаконной торговли.

- Всего составлено 11 административных протоколов: 7 - за нарушение правил благоустройства и замусоривание территории, 4 - за нарушение правил торговли, - сообщает отдел инфополитики администрации города Ялта. - Никаких нелегалов на плато Ай-Петри однозначно быть не должно.

Руководство Ялты сейчас рассматривает предложение об использовании системы видеонаблюдения канатной дороги, чтобы оперативнее можно было реагировать на подобные нарушения.

Технику изъяли и вывезли. Фото: отдел инфорполитики администрации города Ялта

Также с территории популярного места отдыха для туристов и жителей Крымского полуострова вывезли и квадроциклы.

- Изъято порядка 9 единиц техники составлены соответствующие протоколы, данную работу мы и дальше будем проводить системно, - отметил начальник УМВД России по Ялте Виктор Шварц.

ИСТОЧНИК KP.RU