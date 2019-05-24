В Крыму с Ай-Петри вывезли нелегальные прилавки и квадроциклы
В Ялтинском регионе на верхней станции канатной дороги на Ай-Петри прошел масштабный рейд против незаконной торговли.
- Всего составлено 11 административных протоколов: 7 - за нарушение правил благоустройства и замусоривание территории, 4 - за нарушение правил торговли, - сообщает отдел инфополитики администрации города Ялта. - Никаких нелегалов на плато Ай-Петри однозначно быть не должно.
Руководство Ялты сейчас рассматривает предложение об использовании системы видеонаблюдения канатной дороги, чтобы оперативнее можно было реагировать на подобные нарушения.
Технику изъяли и вывезли. Фото: отдел инфорполитики администрации города Ялта
Также с территории популярного места отдыха для туристов и жителей Крымского полуострова вывезли и квадроциклы.
- Изъято порядка 9 единиц техники составлены соответствующие протоколы, данную работу мы и дальше будем проводить системно, - отметил начальник УМВД России по Ялте Виктор Шварц.
ИСТОЧНИК KP.RU