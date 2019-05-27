2019-05-27T18:18:40+03:00
Политика

Глава администрации Керчи получил выговор

Сергей Бородин не исполнил поручение главы Крыма
Александра КОРШУНОВА
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Глава администрации Керчи Сергей Бороздин. Фото: Facebook мэра городаГлава администрации Керчи Сергей Бороздин. Фото: Facebook мэра города
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На очередной 114 сессии депутаты Керченского городского совета согласовали вынесение выговора главе администрации города Сергею Бороздину. Это связано с тем, что мэр Керчи не исполнил одно из поручений Сергей Аксенова.

- Согласовано применение дисциплинарного взыскания в связи с неисполнением пункта 19 поручения главы Республики Крым Сергея Аксенова, - сообщили в пресс-службе горсовета.

Мэр города должен был передать все многоквартирные дома, которые находятся в управлении МУП «КП Аршинцево», во временное руководство иной управляющей компании.

Кроме того, в ходе сессии утвердили отчет о выполнении годового бюджета за 2018 год.

Напомним, на обновление системы водоснабжения Керчи выделили 165 миллионов рублей. За эти деньги проведут работы на объектах с максимальным износом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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