Глава администрации Керчи получил выговор
На очередной 114 сессии депутаты Керченского городского совета согласовали вынесение выговора главе администрации города Сергею Бороздину. Это связано с тем, что мэр Керчи не исполнил одно из поручений Сергей Аксенова.
- Согласовано применение дисциплинарного взыскания в связи с неисполнением пункта 19 поручения главы Республики Крым Сергея Аксенова, - сообщили в пресс-службе горсовета.
Мэр города должен был передать все многоквартирные дома, которые находятся в управлении МУП «КП Аршинцево», во временное руководство иной управляющей компании.
Кроме того, в ходе сессии утвердили отчет о выполнении годового бюджета за 2018 год.
Напомним, на обновление системы водоснабжения Керчи выделили 165 миллионов рублей. За эти деньги проведут работы на объектах с максимальным износом.
ИСТОЧНИК KP.RU