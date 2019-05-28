В Крыму военные летчики участвуют в конкурсе «Авиадартс-2019»

СЕГОДНЯ 09:34 2019-05-28T10:23:18+03:00

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В Крыму на полигоне Чауда проходит летная программа конкурса «Авиадартс-2019». В самом начале турнира экипажи самолетов и вертолетов выполнили задания по аэронавигации и ведению воздушной разведки.

- Летчики соревновались в точности определения навигационных элементов движения летательного аппарата, - пресс-служба Южного военного округа

Шел контроль и исправление маршрута движения, оперативная коррекция маршрута в зависимости от погоды.

Военные соревновались в тактической воздушной разведке с помощью аэрофотосъемки и радиоэлектронных летательных аппаратов.

- Ведение воздушной разведки один из самых важных элементов в воздушной выучке экипажей, - заявил заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Юдин. - Особое внимание уделяется безопасности. Можно выполнить на отлично все элементы, но если будут нарушены требования безопасности, то результат будет признан неудовлетворительным.

Всеармейский этап конкурса «Авиадартс-2019» проходит на полуострове с 24 мая по 8 июня. Участники турнира - экипажи Воздушно-космических сил, всех военных округов и Северного флота.

ИСТОЧНИК KP.RU