2019-05-28T10:31:51+03:00
Туризм

Почти 390 крымских пляжей прошли проверку Роспотребнадзора

Всего на территории республики 455 пляжных территорий
Александра КОРШУНОВА
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По сравнению с прошлым годом динамика выше в пять разПо сравнению с прошлым годом динамика выше в пять разФото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Крыму из 455 пляжей прошли проверку Роспотребнадзора 382. Как сообщил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко, к 3 июня подготовят доклад по тому, как и какой муниципалитет подготовился к курортному сезону.

- На сегодняшний день обследовано дно и обучены матросы-спасатели на 100 процентов пляжей, которые планируются к функционированию в этом году. Технические освидетельствование пляжей со стороны МЧС – 400, - дополнил Волченко.

Он отметил, что по сравнению с прошлым годом динамика выше в пять раз. Но риски, связанные с открытием пляжей, остаются в пределах 10 процентов.

- В какой степени это объективные причины, которые связаны с поздним заключением договоров. Мы понимаем, что к началу курортного сезона мы выходим с высокой степенью готовности, - резюмировал министр.

Напомним, "КП-Крым" проверяла готовность крымских городов к майским праздникам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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