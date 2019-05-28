В Ялте начнет работать отделение туристической полиции

СЕГОДНЯ 11:54 2019-05-28T11:54:40+03:00

Это позволит сделать пребывание туристов в регионе комфортным и безопасным Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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В Ялте создадут туристическую полицию. В специализированное отделение войдут 27 сотрудников патрульно-постовой службы.

Вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко отметил, что это позволит сделать пребывание туристов в регионе комфортным и безопасным.

- А знание иностранного языка позволит оперативно оказывать всю необходимую помощь на месте, - уверен Михайличенко.

Кроме того, он рассказал, что с 1 июня и по 31 августа в распоряжение МВД по Республике Крым дополнительно командируют 180 сотрудников полиции.

Правоохранители будут участвовать в комплексе мероприятий по охране общественного порядка и обеспечат безопасность в период курортного сезона.

Кстати, почти 390 крымских пляжей прошли проверку Роспотребнадзора. На 100% из всех уже обследовали дно и обучили матросов-спасателей.

Но все-таки риски, связанные с открытием пляжей, остаются в пределах 10%.

ИСТОЧНИК KP.RU