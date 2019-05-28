В Ялте начнет работать отделение туристической полиции
В Ялте создадут туристическую полицию. В специализированное отделение войдут 27 сотрудников патрульно-постовой службы.
Вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко отметил, что это позволит сделать пребывание туристов в регионе комфортным и безопасным.
- А знание иностранного языка позволит оперативно оказывать всю необходимую помощь на месте, - уверен Михайличенко.
Кроме того, он рассказал, что с 1 июня и по 31 августа в распоряжение МВД по Республике Крым дополнительно командируют 180 сотрудников полиции.
Правоохранители будут участвовать в комплексе мероприятий по охране общественного порядка и обеспечат безопасность в период курортного сезона.
Кстати, почти 390 крымских пляжей прошли проверку Роспотребнадзора. На 100% из всех уже обследовали дно и обучили матросов-спасателей.
Но все-таки риски, связанные с открытием пляжей, остаются в пределах 10%.
ИСТОЧНИК KP.RU