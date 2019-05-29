2019-05-29T11:52:26+03:00
Общество

В Симферополе началась реконструкция набережной реки Салгир

Подрядчик приступил к работам 28 мая
Александра КОРШУНОВА
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Территорию уже огородили предупредительными лентами. Фото: Леонид КарповТерриторию уже огородили предупредительными лентами. Фото: Леонид Карпов
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В Симферополе 28 мая начались подготовительные работы к реконструкции набережной реки Салгир. Подрядчиком после заключения контракта выбрали ООО «АСГАРД».

Работы стартовали 28 мая. Фото: Леонид Карпов

Работы стартовали 28 мая. Фото: Леонид Карпов

Ранее глава администрации крымской столицы Наталья Маленко рассказывала, что работы стартуют одновременно в трех точках.

Строители установят новые ограждения. Фото: Леонид Карпов

Строители установят новые ограждения. Фото: Леонид Карпов

Сейчас уже установлены предупреждающие металлические ленты и ленты. А строители уже начали демонтаж ограждения вдоль реки.

Работы планируют завершить в сентябре 2019 года. Фото: Леонид Карпов

Работы планируют завершить в сентябре 2019 года. Фото: Леонид Карпов

Напомним, на ремонт городской набережной выделили выделили 500 миллионов рублей. Все работы должны завершиться до 4 сентября 2019 года.

Кстати, для очистки русла реки дополнительно понадобиться еще 102 миллиона рублей. В целом весь проект разделен на пять этапов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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