В Симферополе началась реконструкция набережной реки Салгир
В Симферополе 28 мая начались подготовительные работы к реконструкции набережной реки Салгир. Подрядчиком после заключения контракта выбрали ООО «АСГАРД».
Работы стартовали 28 мая. Фото: Леонид Карпов
Ранее глава администрации крымской столицы Наталья Маленко рассказывала, что работы стартуют одновременно в трех точках.
Строители установят новые ограждения. Фото: Леонид Карпов
Сейчас уже установлены предупреждающие металлические ленты и ленты. А строители уже начали демонтаж ограждения вдоль реки.
Работы планируют завершить в сентябре 2019 года. Фото: Леонид Карпов
Напомним, на ремонт городской набережной выделили выделили 500 миллионов рублей. Все работы должны завершиться до 4 сентября 2019 года.
Кстати, для очистки русла реки дополнительно понадобиться еще 102 миллиона рублей. В целом весь проект разделен на пять этапов.
ИСТОЧНИК KP.RU