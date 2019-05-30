В Ялте нашли наркотики и 23 куста конопли
Стало известно, что один из жителей Ялты незаконно выращивает и хранит наркотики.
В доме ранее судимого 37-летнего горожанина сотрудники полиции нашли и изъяли 23 куста конопли.
- Было обнаружено порошкообразное вещество общей массой 0,452 гр., сообщает пресс-служба МВД России по РК.
После экспертизы стало ясно, что в состав порошка входит психотропное вещество. Также нашли вещество общей массой 75,19 гр. , которое является сырьем для изготовления наркотиков.
На подозреваемого завели сразу несколько уголовных дел за «незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства»; «незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств»; «незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ».
Крымчанину грозит лишение свободы до 6 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU