В Ялте нашли наркотики и 23 куста конопли

СЕГОДНЯ 08:42 2019-05-30T08:47:19+03:00

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Стало известно, что один из жителей Ялты незаконно выращивает и хранит наркотики.

В доме ранее судимого 37-летнего горожанина сотрудники полиции нашли и изъяли 23 куста конопли.

- Было обнаружено порошкообразное вещество общей массой 0,452 гр., сообщает пресс-служба МВД России по РК.

После экспертизы стало ясно, что в состав порошка входит психотропное вещество. Также нашли вещество общей массой 75,19 гр. , которое является сырьем для изготовления наркотиков.

На подозреваемого завели сразу несколько уголовных дел за «незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства»; «незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств»; «незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ».

Крымчанину грозит лишение свободы до 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU