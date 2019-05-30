На выезде из Ялты снесут недостроенный объект

СЕГОДНЯ 15:19 2019-05-30T15:19:31+03:00

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Недостроенное здание на выезде из Ялту будут сносить. Оно расположено в районе автовокзала. Как рассказал начальник департамента имущественных и земельных отношений администрации города Артем Скоплин, земельный участок, на котором стоит высотка, до недавнего времени находился в аренде.

- Срок договора аренды истек. Руководство города приняло решение о сносе этого строения, - отметил Артем Скоплин.

Кроме того, это сооружение располагается в зеленой зоне города.

В пресс-службе города добавили, что это здание построили еще в 90-х годах. Там должно было находиться офисное здание или многоуровневая парковка.

Кстати, в февраля в Ялте начали ликвидацию свалки на горе Дарсан, которая образовалась там еще в 2016 году. Работы должны завершить за 4 месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU