На выезде из Ялты снесут недостроенный объект
Недостроенное здание на выезде из Ялту будут сносить. Оно расположено в районе автовокзала. Как рассказал начальник департамента имущественных и земельных отношений администрации города Артем Скоплин, земельный участок, на котором стоит высотка, до недавнего времени находился в аренде.
- Срок договора аренды истек. Руководство города приняло решение о сносе этого строения, - отметил Артем Скоплин.
Кроме того, это сооружение располагается в зеленой зоне города.
В пресс-службе города добавили, что это здание построили еще в 90-х годах. Там должно было находиться офисное здание или многоуровневая парковка.
Кстати, в февраля в Ялте начали ликвидацию свалки на горе Дарсан, которая образовалась там еще в 2016 году. Работы должны завершить за 4 месяца.
ИСТОЧНИК KP.RU