2019-05-30T17:43:33+03:00
Звезды

Крымские власти ликвидируют ялтинскую киностудию

Уже есть соответствующее распоряжение
Александра КОРШУНОВА
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Совет министров Крыма распорядился ликвидировать ялтинскую киностудию. Такое распоряжение размещено на сайте правительства республики.

В документе указано, что для прекращения существования предприятия «Киностудия «Ялта-фильм» создадут комиссию под председательством Александра Богуславского.

Она должна будет «обеспечить мероприятия, связанные с ликвидацией предприятия и высвобождением работников».

О результатах работы нужно проинформировать Минкультуры РК до 1 мая 2020 года.

Контролировать исполнение данного распоряжение будет вице-премьер Крыма Лариса Опанасюк.

Напомним, летом 2018 года ялтинскую киностудию собирались передать в федеральную собственность. Тогда министр культуры Крыма Арина Новосельская отметила, что республика не сможет восстановить объект за республиканские средства. на это нужно 4 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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