В Севастополе ловят нетрезвых водителей лодок и катеров

СЕГОДНЯ 08:47 2019-06-02T08:47:31+03:00

Инспекторы проверяют документы, спасательные жилеты и трезвость судоводителей. Фото: МЧС России по г. Севастополю

У судоводителей проверяют документы и предлагают пройти экспресс-тест на алкоголь

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В акватории Севастополя проводятся рейды по маломерным судам. Сотрудники ГИМС выясняют есть на катерах и лодка спасательное снаряжение. Так же они предлагают судоводителям пройти экспресс-тест на алкоголь, точно выявляющий даже легкую степень опьянения.

В ходе осмотра плавсредств инспекторы в обязательном порядке запрашивают все имеющиеся в наличии документы, оценивают, полон ли этот комплект.

- Каждый судоводитель должен иметь при себе зарегистрированный судовой билет с внесенными бортовыми номерами, удостоверение на право управления конкретно этим судном, если управляет не хозяин, должна быть оформлена доверенность, – отметил начальник ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по городу Севастополю Константин Невоструев.

Нарушителям же за халатность и пренебрежение правилами придется отвечать: их могут оштрафовать.

ИСТОЧНИК KP.RU