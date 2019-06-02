В Севастополе ловят нетрезвых водителей лодок и катеров
В акватории Севастополя проводятся рейды по маломерным судам. Сотрудники ГИМС выясняют есть на катерах и лодка спасательное снаряжение. Так же они предлагают судоводителям пройти экспресс-тест на алкоголь, точно выявляющий даже легкую степень опьянения.
В ходе осмотра плавсредств инспекторы в обязательном порядке запрашивают все имеющиеся в наличии документы, оценивают, полон ли этот комплект.
- Каждый судоводитель должен иметь при себе зарегистрированный судовой билет с внесенными бортовыми номерами, удостоверение на право управления конкретно этим судном, если управляет не хозяин, должна быть оформлена доверенность, – отметил начальник ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по городу Севастополю Константин Невоструев.
Нарушителям же за халатность и пренебрежение правилами придется отвечать: их могут оштрафовать.
ИСТОЧНИК KP.RU