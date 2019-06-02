В Ялте ремонтируя крыши многоэтажек «прикарманили» почти 500 тысяч рублей
Крымская прокуратура завершила расследование о незаконном расходовании денег, предназначенных для капремонта крыш двух ялтинских многоэтажек: госпредприятию нанесен ущерб почти в 500 тысяч рублей.
Главным фигурантом уголовного дела стал исполняющего обязанности директора ГКУ РК «Управление капитального ремонта многоквартирных домов», которого обвиняют в злоупотреблении служебным положением.
- По версии следствия, обвиняемый незаконно заключил контракт на выполнение работ по капремонту крыш двух многоквартирных домов в Ялте и Кореизе с подконтрольной ему фирмой, - сообщает пресс-служба прокуратуры РК.
Компания деньги получила в полном объеме, а вот работы по ремонту кровли не все, а лишь частично.
Подозреваемому и.о. руководителя госпредприятия по части 1 статьи 285 УК РФ грозит лишение свободы до четырех лет.
ИСТОЧНИК KP.RU