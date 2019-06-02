В Ялте ремонтируя крыши многоэтажек «прикарманили» почти 500 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 18:28 2019-06-02T18:35:24+03:00

Уголовное дело на руководителя ГКУ РК «Управление капитального ремонта многоквартирных домов» передали в суд

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Крымская прокуратура завершила расследование о незаконном расходовании денег, предназначенных для капремонта крыш двух ялтинских многоэтажек: госпредприятию нанесен ущерб почти в 500 тысяч рублей.

Главным фигурантом уголовного дела стал исполняющего обязанности директора ГКУ РК «Управление капитального ремонта многоквартирных домов», которого обвиняют в злоупотреблении служебным положением.

- По версии следствия, обвиняемый незаконно заключил контракт на выполнение работ по капремонту крыш двух многоквартирных домов в Ялте и Кореизе с подконтрольной ему фирмой, - сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

Компания деньги получила в полном объеме, а вот работы по ремонту кровли не все, а лишь частично.

Подозреваемому и.о. руководителя госпредприятия по части 1 статьи 285 УК РФ грозит лишение свободы до четырех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU