2019-06-03T18:52:17+03:00
Общество

В Крыму 4 июня объявлен выходным днем

Такой указ подписал глава РК Сергей Аксенов
Александра КОРШУНОВА
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Указ опубликован на официальном сайте правительстваУказ опубликован на официальном сайте правительстваФото: Анастасия ЖУКОВА
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Вторник, 4 июня, в Крыму объявлен выходным днем. Это связано с празднованием Ораза-байрам. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте правительства.

- Постановляю объявить нерабочим праздничным днем 4 июня 2019 года в связи с празднованием Ораза-байрама, - указано в документе.

Напомним, в крымских мечетях 4 июня пройдет праздничный намаз. В пресс-службе ЦРО ДУМ Крыма рассказали, что в 6.00 духовный лидер мусульман республики хаджи Эмирали Аблаев традиционно начнет читать проповедь, затем проведет коллективный байрам-намаз.

СПРАВКА «КП»

Ораза-байрам - праздник окончания поста (Ид аль-Фитр) - отмечается первые три дня месяца Шевваль.

До праздничного намаза верующие дают милостыню, пожертвования в пользу малоимущих, нуждающихся, путников. После праздничной молитвы мусульмане накрывают столы. Люди приглашают друг друга на праздничные угощения, посещают своих родителей, родственников, больных, дарят им подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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