В Севастополе до конца лета ограничили движение на одной из улиц

СЕГОДНЯ 10:28 2019-06-04T10:28:55+03:00

Это связано с проведением дорожных работ

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В Севастополе до конца августа ограничат движение на участке некоторых улиц. Это, как сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, связано с проведением ремонтных работы.

КОНКРЕТНО

С полуночи 4 июня до 30 июля вводится полное ограничение движения транспортных средств на улице Советская на участке от улицы Л. Павличенко до улицы Воронина.

30 июля с 00:00 по 31 августа вводится полное ограничение движения транспортных средств на участке от улицы Алексакиса до улицы Л. Павличенко.

Напомним, в Севастополе до 30 июня перекрыли улицу Керченскую.

Кроме того, с 15 июня вводится ступенчатое понижение ограничения максимальной скорости движения транспортных средств на участке автомобильной дороги 67 Н-013 «Подъезд к урочищу Батилиман», км 0+020 - 50 км/ч, км 0+147 - 40 км/ч, км 0+402 - 30 км/ч.

А также ограничение максимальной скорости движения транспортных средств на участке автомобильной дороги 67 Н-233 ул. Адмирала Октябрьского, км 0+570.

ИСТОЧНИК KP.RU