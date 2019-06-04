В Алуште недобросовестного подрядчика оштрафовали почти на 9 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 14:38 2019-06-04T14:38:13+03:00

Это вывили в результате проверки Фото: "КП" Архив

Он не завершил вовремя капремонт городской больницы

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В Алуште оштрафовали подрядчика, который сорвал сроки капитального ремонта городской больницы. Нарушения выявила городская прокуратура во время проверки.

После этого представитель надзорного ведомства возбудил дело об административном правонарушении.

Это повлекло за собой "причинение существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства".

- Мировой судья, рассмотрев доказательства, решил удовлетворить требования прокурора, и привлечь исполнителя работ к ответственности в виде штрафа в размере 8,7 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.

Контракт с исполнителем работ расторгнут. Завершит работы по капитальному строительству уже другой подрядчик.

Напомним, в Крыму ответственность понесла организация, которая сорвала сроки реконструкции глубоководного выпуска сточных вод.

ИСТОЧНИК KP.RU