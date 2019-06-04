За пять месяцев 2019 года аэропорт «Симферополь» обслужил 1,2 миллиона пассажиров

СЕГОДНЯ 15:49 2019-06-04T15:49:37+03:00

С января по июнь 2019 года аэропорт обслужил 4526 регулярных рейсов Фото: "КП" Архив

Это на 1% больше, чем в прошлом году

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С начала 2019 года симферопольский аэропорт обслужил 1,2 миллиона пассажиров. Это на один процент больше, чем в прошлом году.

За этот период аэропорт отправил 600 тысяч пассажиров, а принял - 653 тысяч.

- С января по июнь 2019 года аэропорт обслужил 4526 регулярных рейсов, что на 3,6% больше, чем в 2018 году, - рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Международному аэропорту Симферополь официально присвоили имя известного художника-мариниста Ивана Айвазовского. Такой указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Напомним, проект «Великие имена России» проводился с 11 октября прошлого года по 30 ноября. В рамках конкурса 45 российских аэропортов получили имена великих соотечественников.

По итогам проекта имя Ивана Айвазовского 4 декабря было названо победителем.

ИСТОЧНИК KP.RU