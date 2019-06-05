2019-06-05T17:00:50+03:00
Экономика

В Петербурге Крым презентует инвесторам "Винную дорогу"

Проект предусматривает посещение 14 винодельческих предприятия полуострова
Александра КОРШУНОВА
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ПМЭФ-2019 пройдет в северной столице с 6 по 9 июняПМЭФ-2019 пройдет в северной столице с 6 по 9 июняФото: "КП" Архив
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На Петербургском международном экономическом форуме Крым представит свой курортный потенциал. Один из наиболее ярких проектов – «Винная дорога». Он предусматривает посещение 14 винодельческих предприятия полуострова.

В том числе и именитых.

Еще один проект «Золотое кольцо Боспорского царства» включает в себя объекты культурного, археологического показа в 10 городах и населенных пунктах четырех регионов Юга России.

В их число вошли Керчь, Феодосия, Евпатория, Ялта и Севастополь.

- Кроме того, на ПМЭФ-2019 Крым представил проекты «Круглогодичные спортивно-туристические объекты и мероприятия в Республике Крым», «Экстрим-Крым 2019», проект гоночного комплекса CRIMEA GRAND PRIX и другие, - рассказали в пресс-службе Корпорации развития Республики Крым.

Кстати, на ПМЭФ-2019 Крым подпишет четыре соглашения. Сотрудничать с инвесторами власти будут в сферах промышленности и ЖКХ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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