На трассе «Таврида» появятся 8 многофункциональных комплексов
В Крыму на федеральной трассе «Таврида» построят восемь многофункциональных центров. Соглашение об этом заключено между инвестором и республикой.
Проект многофункциональной зоны на трассе "Таврида". Фото: пресс-служба Минтранса РК
В пресс-службе Минтранса РК рассказали, что такая зона будет включать в себя:
- отдельные места для стоянки легковых, грузовых автомобилей и автобусов;
- места для стоянки легковых автомобилей с прицепами–дачами (автокемперы), многотопливную заправочную станцию, станцию технического обслуживания;
- зону отдыха водителей и пассажиров со специально отведенными местами для курения;
- объекты общественного питания, магазин, мотель, автомойку, мусоросборники, пункт медицинской помощи, банкоматы.
В министерстве дополнили, что там могут располагаться места для розничной торговли.
Кстати, в Ленинском районе на участке трассы "Таврида" открыли четырехполосное движение. Его протяженность составляет почти 14 километров.
ИСТОЧНИК KP.RU