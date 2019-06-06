2019-06-06T11:59:51+03:00
Общество

На трассе «Таврида» появятся 8 многофункциональных комплексов

Там водители смогут припарковать свою машину и отдохнуть
Александра КОРШУНОВА
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Там обустроят объекты общественного питанияТам обустроят объекты общественного питанияФото: Анастасия ЖУКОВА
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В Крыму на федеральной трассе «Таврида» построят восемь многофункциональных центров. Соглашение об этом заключено между инвестором и республикой.

Проект многофункциональной зоны на трассе "Таврида". Фото: пресс-служба Минтранса РК

Проект многофункциональной зоны на трассе "Таврида". Фото: пресс-служба Минтранса РК

В пресс-службе Минтранса РК рассказали, что такая зона будет включать в себя:

- отдельные места для стоянки легковых, грузовых автомобилей и автобусов;

- места для стоянки легковых автомобилей с прицепами–дачами (автокемперы), многотопливную заправочную станцию, станцию технического обслуживания;

- зону отдыха водителей и пассажиров со специально отведенными местами для курения;

- объекты общественного питания, магазин, мотель, автомойку, мусоросборники, пункт медицинской помощи, банкоматы.

В министерстве дополнили, что там могут располагаться места для розничной торговли.

Кстати, в Ленинском районе на участке трассы "Таврида" открыли четырехполосное движение. Его протяженность составляет почти 14 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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