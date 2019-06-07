На «Тавриде» столкнулись пять автомобилей: Один человек пострадал
В Ленинском районе Крыма на трассе «Таврида» произошла авария с участием пяти автомобилей. В результате столкновения пострадал один человек.
Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, водитель грузовика MAN допустил столкновение со стоящими впереди по направлению движения легковыми автомобилями.
- В результате столкновения легковой автомобиль SKODA вылетел влево в кювет через полосу встречного движения, легковой автомобиль HONDA вылетел в кювет вправо, легковой автомобиль Hyundai столкнулся с впереди стоящим самосвалом Mercedes, - дополнили в правоохранительных органах.
Обстоятельства ДТП уточняются, на месте работают сотрудники ГИБДД, проводится проверка.
А недавно "КП-Крым" писала, почему "Тавриду" называют трассой смерти. К сожалению, многие водители забывают, что едут по 190-километровой стройплощадке.
ИСТОЧНИК KP.RU