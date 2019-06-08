Севастопольские аграрии не пострадали от града

СЕГОДНЯ 10:10 2019-06-08T10:10:29+03:00

Он не затронул сады и виноградники

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В Севастополе непогода и град, которые обрушились 7 июня, не нанесли ущерба предприятиям агрокомплекса. Как сообщил директор Департамента сельского хозяйства города Дмитрий Чумаков, град носил очаговый характер и не затронул сады, виноградники и поля предприятий и фермерских хозяйств.

Но в правительстве отметили, что нужно серьезнее относиться к защите своих насаждений и построек от стихии.

- Пример соседнего региона, где в шести районах пострадали от града не менее 3,5 тысячи гектаров сельхозугодий, показывает, что не следует полагаться на случай. Есть возможность обезопасить свои насаждения, технику и постройки от ущерба при помощи услуги "противоградовая защита", - отметил Чумаков.

Он дополнил, что сделать это можно, заключив договор с предприятием «Крымский элеватор».

ИСТОЧНИК KP.RU