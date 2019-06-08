Севастопольские аграрии не пострадали от града
В Севастополе непогода и град, которые обрушились 7 июня, не нанесли ущерба предприятиям агрокомплекса. Как сообщил директор Департамента сельского хозяйства города Дмитрий Чумаков, град носил очаговый характер и не затронул сады, виноградники и поля предприятий и фермерских хозяйств.
Но в правительстве отметили, что нужно серьезнее относиться к защите своих насаждений и построек от стихии.
- Пример соседнего региона, где в шести районах пострадали от града не менее 3,5 тысячи гектаров сельхозугодий, показывает, что не следует полагаться на случай. Есть возможность обезопасить свои насаждения, технику и постройки от ущерба при помощи услуги "противоградовая защита", - отметил Чумаков.
Он дополнил, что сделать это можно, заключив договор с предприятием «Крымский элеватор».
ИСТОЧНИК KP.RU