МЧС: В Севастополе спасатели продолжают устранять последствия непогоды

СЕГОДНЯ 12:25 2019-06-08T13:23:39+03:00

За три часа в городе выпало 33 миллиметра осадков [фото]

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Севастопольские спасатели продолжают устранять последствия вчерашнего ливня. Из-за непогоды в городе произошло множество подтоплений.

Сотрудники МЧС эвакуировали жителей из подвальных и полуподвальных помещений.

Спасатели продолжают откачивать воду. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю

- Всего в ходе работ спасено 120 человек из них 12 детей и 38 инвалидов в том числе 10 детей инвалидов, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Севастополю.

К счастью, погибших, пострадавших нет.

Сейчас в городе продолжается откачка воды из подвалов жилых домов и магазинов.

Также спасатели оказали помощь отдыхающим в «Лагере добрых дел». Там ветром снесло несколько временных строений палаточного городка.

Кроме того, сотрудники проводят работы на территории гаражных кооперативов «Вымпел-1» и «Вымпел-2». Из-за осадков там начался обвал грунта со склона. В зону чрезвычайной ситуации попали 417 гаражей, 37 из них находятся под угрозой обрушения, 2 – в аварийном состоянии.

Всего к ликвидации последствий привлечено 98 человек и 29 единиц техники. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю

- Всего к ликвидации последствий привлечено 98 человек и 29 единиц техники, в том числе от МЧС России – 25 человек и 8 единиц техники. Сил и средств достаточно, - резюмировали в МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU