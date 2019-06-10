2019-06-10T10:04:36+03:00
Происшествия

В Крыму проходят обыски у участников террористической секты

Жителей Алушты, Белогорска и Симферопольского района подозревают в причастности к запрещенной в РФ «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Крыму сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю проводят обыски по местам регистрации и проживания жителей полуострова, которых подозревают в причастности к деятельности запрещенной организации.

- Возбуждены уголовные дела в отношении жителей города Алушты, Белогорска и Симферопольского района Республики Крым в организации участии в деятельности террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* (запрещена в РФ), - отметили в пресс-службе ведомства.

Как стало известно КП-Крым, следственные действия проводятся по 8 адресам.

СПРАВКА "КП"

*Хизб ут-Тахрир аль-Ислами - международная террористическая организация. Сами себя они называют партией. Основана в 1953 году, борется за создание исламского государства - халифата. Запрещена во многих странах мира, в том числе - в России, Германии, США. На Украине разрешена, поэтому до вхождения Крыма в состав РФ сторонники Хизб ут-Тахрир действовали на полуострове совершенно открыто и успели привлечь много местных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На трассе Ялта-Севастополь произошло смертельное ДТП
Ребенок из Симферополя первым высадится на Марс
Огневая подготовка и боевые стрельбы: В Крыму проходят учения военных Черноморского флота
Пострадавшие от непогоды в Севастополе жители получат компенсацию
Погода в Крыму на 10 июня: до +32 градусов и дождь
В Симферопольском водохранилище утонул пикап Mitsubishi
После непогоды в Севастополе 37 гаражей могут обвалиться
ДТП с виражами: В Симферополе перевернулся Mercedes и "кувыркался" по дороге
В МЧС предупредили об ухудшении погоды в Крыму во второй половине дня
Погода в Крыму на 9 июня: до +31 градуса и дождь
У берегов Крыма нашли 250-килограммовую бомбу
В Севастополе дождь затопил машины на штрафплощадке
МЧС: В Севастополе спасатели продолжают устранять последствия непогоды
Севастопольские аграрии не пострадали от града
На ПМЭФ-2019 показывают Крымский мост в формате 360 градусов
Переменная облачность и дожди: Прогноз погоды в Крыму на 8 июня
Вот это мужики! Двое мужчин на руках перенесли бабулю через потоки воды после сильного ливня в Севастополе
К местным парламентским выборам в Крыму закупят 200 "электронных урн"
На дороге Ялта-Гончарное произошел обвал горной породы