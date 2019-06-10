В Крыму проходят обыски у участников террористической секты

СЕГОДНЯ 09:40 2019-06-10T10:04:36+03:00

Жителей Алушты, Белогорска и Симферопольского района подозревают в причастности к запрещенной в РФ «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»

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В Крыму сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю проводят обыски по местам регистрации и проживания жителей полуострова, которых подозревают в причастности к деятельности запрещенной организации.

- Возбуждены уголовные дела в отношении жителей города Алушты, Белогорска и Симферопольского района Республики Крым в организации участии в деятельности террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* (запрещена в РФ), - отметили в пресс-службе ведомства.

Как стало известно КП-Крым, следственные действия проводятся по 8 адресам.

СПРАВКА "КП"

*Хизб ут-Тахрир аль-Ислами - международная террористическая организация. Сами себя они называют партией. Основана в 1953 году, борется за создание исламского государства - халифата. Запрещена во многих странах мира, в том числе - в России, Германии, США. На Украине разрешена, поэтому до вхождения Крыма в состав РФ сторонники Хизб ут-Тахрир действовали на полуострове совершенно открыто и успели привлечь много местных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU