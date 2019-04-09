Как Украина пригрела экстремистов на территории Крыма

- Мусульмане не террористы! Прекратите гонения на крымских татар! - такие лозунги тиражируют в соцсетях общественники и политики на Украине после того, как в Крыму суд отправил под арест два десятка сторонников запрещенной организации «Хизб ут-Тахрир».

- Бред какой, давайте отделять мух от котлет. Не надо экстремистов в несправедливо осужденные записывать, - отвечают крымчане и крутят пальцем у виска, наблюдая, как исламскую секту в незалежной пытаются представить в качестве жертв несуществующих «российских репрессий».

Почему представителей «Хизб ут-Тахрир»* в Крыму задерживают «пачками»? «Комсомолка» разбиралась в истории вопроса.

РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ

А все дело в том, что партия (именно так они сами себя называют) «Хизб ут-Тахрир» до 2014 года цвела на полуострове пышным цветом, ведь была в незалежной абсолютно легальной. «Хизбы» проводили акции, форумы, лекции, раздавали листовки и пропагандистскую литературу (изданную в Ливане), выпускали свою газету «Возрождение».

- В Крыму эта организация «засела», потому что у нас было очень много мусульман или, во всяком случае, тех, кто себя называли мусульманами. В период безрелигиозности, когда мы отходили от советской власти, возникало множество сект, в том числе - и в исламе. Что-то новенькое появилось - и молодежь активно вовлекалась, - говорит эксперт по межконфессиональным взаимоотношениям, кандидат исторических наук Виктор Тур. - Политика Украины в Крыму строилась на принципе «разделяй и властвуй». На национальном признаке выехать нельзя, мы уже все тут перемешаны в каждой семье, поэтому в Крыму «раскручивалось» противостояние на религиозной почве, и партия «Хизб ут-Тахрир» для этого подходила.

Митинг на площади Ленина в 2013 году. Фото: Крым.Комментарии

МАССОВЫЕ ДРАКИ И ЗАХВАТ МЕЧЕТЕЙ

«Раскрутить» противостояние удавалось иногда хорошо, аж до рукоприкладства! Например, в сентябре 2009 года сторонники Хизб ут-Тахрир без разрешения имама проникли в мечеть села Журавки Кировского района и проводили там молебен.

- Освободите помещение! - потребовали верующие из местной общины, но сектанты покидать мечеть не торопились.

Завязалась драка, пострадали 8 человек. Милиция задержала нескольких «хизбов», а потом в МВД официально заявили, что правительство и Верховный совет Крыма «не предпринимают никаких мер, а зачастую потакают проникновению и организации на полуострове разного рода сект и способствуют их легализации».

Начальник крымского главка МВД Украины Геннадий Москаль решил взять дело в свои руки и потребовал от Рады запретить «Хизб ут-Тахрир» в стране, потому что их деятельность «может стать причиной дестабилизации межнациональных отношений на юге Украины». Тогда, десять лет назад он насчитал порядка 800 активных сторонников «Хизб ут-Тахрир» в Крыму.

Москаль даже начал готовить законопроект, однако дело до конца не довел (или не дали?), так что «хизбы» остались «в законе».

А в 2012 году на территории мечети в Кировском сторонник «Хизб ут-Тахрир» избил местного имама Исляма Сулейманова. Причина - тот сделал замечание его сыну. Священнослужитель оказался в больнице со сломанным носом, сотрясением мозга, многочисленными ушибами и ссадинами.

- Он неоднократно угрожал расправой Сулейманову из-за религиозных взглядов, - заявили тогда в Духовном управлении мусульман Крыма.

Действовали «хизбы» и более цивилизованными методами. Например, регистрировали свои автономные религиозные общины, а затем с помощью «дырок» в украинском законодательстве забирали мечети, ставили там «своих» имамов. Это удалось, например, в Алуште. Власти предпочли не вмешиваться.

БОРЬБА С МЕДЖЛИСОМ

Запрещенная ныне в РФ организация «Меджлис крымскотатарского народа*» на Украине тоже действовала свободно. С «хизбами» меджлисовцы враждовали многие годы

- У них стеклянные глаза, они - как зомби, - говорил о «хизбах» глава Меджлиса, народный депутат Украины Мустафа Джемилев.

Называл их радикалами и еретической сектой, обвинял их в сотрудничестве со спецслужбами, причем со всеми сразу - и с СБУ, и с ФСБ. Хоть Джемилев сам не брезговал брать турецкие денежки для своей деятельности, «хизбам» валютные вливания из-за рубежа он ставил в упрек.

- У них роскошный сайт, они издают и распространяют около 20 тысяч экземпляров газет, ездят на очень шикарных машинах. Они не работают. Остается непонятным, из каких источников они финансируются, - задавался вопросом политик.

Мустафа Джемилев называл сторонников "Хизб ут-Тахрир" зомби. Фото: Facebook

Интересно, что после вхождения Крыма в состав России риторика беглых меджлисовцев, обосновавшихся в Киеве, изменилась кардинально.

Если в 2009 году Рефат Чубаров, новый руководитель Меджлиса, поддерживал идею запретить партию «Хизб ут-Тахрир» на Украине, то теперь называет аресты ее сторонников не иначе, как «нарушением прав человека» и «гонениями на крымских татар».

А Джемилев, получив особую должность «уполномоченного президента Украины по делам крымскотатарского народа», регулярно докладывает об этих «гонениях» представителям Европарламента и политического бомонда США.

- Меджлис искусно выдает приверженцев «Хизб ут-Тахрир» за активистов якобы сопротивления российской власти в Крыму. Это дает им возможность быть востребованными, потому что антироссийская деятельность щедро вознаграждается со стороны западных фондов, - отмечает депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек. - Сторонников Меджлиса недостаточно, до 10 человек максимум в Крыму и на Украине. Им остается только выставить аресты в соответствии с УК РФ за притеснения по национальному признаку. Интересно, что приверженцы «Хизб ут-Тахрир» из числа крымских татар ранее отрицали этническую идентичность.

Рефат Чубаров 10 лет назад выступал за запрет "хизбов". Фото: Facebook

ДРУЖБА С ИСЛЯМОВЫМ

Некоторые СМИ сообщали, что российский бизнесмен Ленур Ислямов еще в украинском Крыму якобы наладил неформальные связи с «Хизб ут-Тахрир», «чтобы контролировать финансовые потоки с Ближнего Востока». Позднее, когда Ислямов в Херсонской области Украины возглавил незаконное вооруженное формирование «Батальон имени Номана Челебиджихана» (запрещен в РФ), появилась информация о том, что «хизбы» записались к Ислямову в боевики.

- Я видел, как они (сторонники «Хизб ут-Тахрир», - ред.) себя предлагали - стать шахидами, взорвать контрольный пункт въезда-выезда Джанкой в Российской Федерации, - рассказал экс-участник батальона Саид Заиттулаев, задержанный в Крыму в 2017 году.

Бизнесмен Ленур Ислямов возглавил незаконное вооруженное формирование. Фото: Facebook

ЛЮДИ ДЛЯ ИГИЛ*

«Хизб ут-Тахрир» рекрутировала крымских мусульман для участия в сирийской войне, не стесняясь. В марте 2013 года партия устроила акцию под названием «Одна умма, один флаг, одна война» прямо во дворе Ханского дворца в Бахчисарае, где открыто призывала присоединяться к ИГИЛ.

Желающие находились. Журналисты сообщали о жителе поселка Кольчугино, который погиб в Сирии вместе с братом, а также о группе наемников из поселка Сары-Су, отправившихся на подмогу ИГИЛовцам.

Участие крымчан в военном конфликте в Сирии поначалу подтвердил даже посол Сирии в Украине Мохаммед Саид Акиль.

- У нас есть четкая информация, что на стороне оппозиции воюют снайперы из Крыма, - сказал дипломат. Правда, после шквала критики и вопросов он быстро открестился от своих слов.

Акция "Хизб ут-Тахрир" в Ханском дворце, где экстремисты открыто звали крымчан на войну в Сирию. Фото: скриншот YouTube

МИТИНГИ ПОД ЗАЩИТОЙ «ШАРИАТСКОЙ ПОЛИЦИИ»

Члены «Хизб ут-Тахрир» регулярно проводили в украинском Крыму массовые мероприятия. Каждый митинг по периметру охраняли сторонники «партии», которые называли себя «шариатской полицией». Женщинам и мужчинам стоять рядом во время митингов было запрещено, они делились на две группы. Такие же требования «хизбы» предъявляли даже к случайным прохожим.

- Прогуливались мы с мужем как-то по парку, видим - митинг «хизбов», флаги черно-белые. Тут подходит один из них, требует, чтобы мы разделились. Мол, мужчины и женщины у нас тут за руку не ходят, - вспоминает жительница Симферополя Елена. - Конечно, супруг «послал» его подальше, но мы предпочли уйти из парка.

Женщины и мужчины на митингах "хизбов" стояли отдельно. Фото: Новоросс.Инфо

Участников этих сборищ с каждым годом становилось все больше.

Лето 2007 года. Конференция общины «Давет» во Дворце культуры профсоюзов в Симферополе. Сотни гостей, пресса.

- Процесс возрождения мусульман - он идет! Сегодня я понимаю, что творится в мире! Благодаря усилиям партии «Хизб ут-Тахрир»! - восторженно заявлял журналистам мужчина, покидая зал после просмотра пропагандистского фильма.

Июль 2010 года. Конференция крымских татарок в музыкальном театре (Симферополь. Организатор - все та же мусульманская община «Давет». Несколько сотен участниц.

Сентябрь 2012 года. Митинг «Хизб ут-Тахрир» в Симферополе, на площади возле ДКП. Людей уже больше, примерно тысяча. Официальный повод - выход в США любительского фильма «Невинность мусульман», а по сути - вербовка новых сторонников.

Июнь 2013 года. Митинг «Хизб ут-Тахрир» в парке Гагарина в Симферополе, посвященный «годовщине разрушения халифата». 2-3 тысячи участников. Изначально планировалось провести его возле ДКП, но утром на клумбе «случайно» оказался немецкий артснаряд времен Великой Отечественной войны, так что площадь оцепила милиция.

Митинги охраняла так называемая "шариатская полиция" в светоотражающих жилетах. Фото: скриншот YouTube

Октябрь 2013 года. В музтеатре должен был состояться международный форум «Хизб ут - Тахрир аль - Ислами», однако в день проведения администрация театра в одностороннем порядке разорвала договор аренды. Недовольные участники форума устроили стихийный митинг на площади Ленина. Приехали иностранные гости - глава британской ячейки «хизбов» Моххамед Таджи, руководитель центрального информационного офиса партии Осман Бахаш (Ливан).

- До 2012 года деятельность ограничивалась закрытыми мероприятиями в виде конференций, форумов, - отмечает депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек. - Но после 2012 года, в унисон с подготовкой к майдану, к госперевороту в Киеве началась и «раскачка» в Крыму: впервые видим возле Дома пионеров около трех тысяч, возле ДКП - около пяти тысяч. Это была демонстрация силы и готовность использовать улицу в исламской среде для противоправных акций протеста.

Лидер ячейки "хизбов" из Лондона прилетел в Симферополь. Фото: Крым.Комментарии

КОМПЕТЕНТНО

«Их идеи противоречат демократии»

Виктор ТУР, кандидат исторических наук:

- «Хизб ут-Тахрир» признана в России экстремистской и запрещена с 2003 года. Она запрещена практически во всех мусульманских странах, а еще в Германии. Это не религиозная организация, а политическая партия, которая эксплуатирует исламскую идею как таковую. Их цель - создание мирового теократического исламского государства, а это противоречит демократии и нарушает межконфессиональное согласие, потому что предусматривается ограничение прав немусульманского населения, унижение неверующих. Вооруженное сопротивление они официально не пропагандируют, но сама идея в этом движении заложена. Поэтому воспитанники «Хизб ут-Тахрир» могут пополнять ряды радикалов из ИГИЛ.

«Искаженно трактуют ислам»

Айдер ИСМАИЛОВ, заместитель муфтия мусульман Крыма:

- Такой партии не было во время пророка Мухаммеда, да благословит его Аллах и приветствует, поэтому в ортодоксальном богословии их существование априори является противозаконным. Демократия по их учению - это система куфра (неверие, самый страшный грех в исламе, - ред.). Глав арабских государств, Турции они обвиняют в куфре, потому что конституцией там не является Коран. Есть запрет на участие в выборах, нельзя избираться или баллотироваться, учиться на юридическом факультете, так как там учат не шариату. Хотя они лукавят и все же нанимают адвокатов, чтобы защищать по действующему светскому законодательству тех, кто был задержан.

Они признают пять столпов ислама, однако искаженно их трактуют. Считают, что не нужно делать зекят - ежегодную выплату богатых в пользу бедных. Говорят, что норма эта придумана для жизни по шариату, а раз халифата нет, то и зекят не нужен.

Создание исламского государства они вменяют в обязанность. Говорят, что в аятах Корана, в хадисах к этому призывается. А там этого нет!

Они ложно представляют ислам в обществе. Это вызывает неприятие со стороны представителей других конфессий.

Религия - это то, что учит человека общаться со Всевышним. И есть проторенный путь, выверенный тысячелетней практикой. А здесь - не религия, а идеология, подрыв авторитета Духовного управления мусульман Крыма, игра на чувствах крымскотатарского населения и, конечно, создание информационного повода для давления на РФ: мол, крымскотатарский народ, мусульман Крыма угнетают.

Такого ничего не существует. В России созданы все условия для отправления религиозных нужд: мечети работают, медресе работают, в паломничество можно ехать, пост соблюдать. Мы стремимся к тому, чтобы жить в Крыму в мире, добрососедстве, служить обществу, развиваться вместе с ним.

СПРАВКА "КП"

*Хизб ут-Тахрир аль-Ислами, ИГИЛ, Меджлис крымскотатарского народа - запрещенные в РФ экстремистские организации.

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