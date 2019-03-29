Крымский суд отправил 20 задержанных по обвинению в терроризме под арест

Все 20 задержанных по обвинению в участии в террористической организации «Хизб-ут Тахрир аль-Ислами»* арестованы до 15 мая. Такое решение принял Киевский районный суд Симферополя.

Напомним, 27 марта в Крыму прошла спецоперация ФСБ, МВД и Росгвардии по ликвидации ячейки «Хизб-ут Тахрир аль-Ислами», действовавшей в Симферополе и Симферопольском районе. После проведенных обысков сотрудники ФСБ задержали 20 местных жителей. Имвсем предъявили обвинения по части 1 ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации).

Заседания по избранию меры пресечения проходили в течение двух дней - 27 и 28 марта. Защита настаивала на домашнем аресте или залоге, однако ходатайства адвокатов оставили без удовлетворения.

- Решение суда об избрании такой меры пресечения было основано на обоснованности предъявленного им обвинения, а также были учтены сведения о личности обвиняемых, тяжесть предъявленного обвинения и возможность назначения наказания в виде лишения свободы на длительный срок, что явилось одним из оснований для заключения обвиняемых под стражу, - пояснили в Киевском районном суде Симферополя.

Заседания проходили в Киевском райсуде СимферополяФото: Анастасия ЖУКОВА

Защитники могут обжаловать решение в Верховном суде РК, на подачу апелляции у них есть 12-14 дней.

Среди задержанных есть как рядовые участники ячейки «Хизб-ут Тахрир», так и главари. Организаторам грозит 15-20 лет тюрьмы со штрафом до 1 миллиона рублей, участники могут рассчитывать на 10 лет и штраф в 500 тысяч рублей.

ОФИЦИАЛЬНО

Духовное управление мусульман Крыма выступило с заявлением:

- Мы обеспокоены происходящим в Крыму задержанием жителей Крыма, подозреваемых в участии в экстремистской партии «Хизб-ут тахрир». Каждого из нас тревожит судьба наших молодых людей, которые обманным путем попадают под влияние деструктивных групп. Вновь мы видим слезы родителей, жен и матерей, осиротевших детей. Разве об этом мечтал каждый из них? Призываем всех мусульман, особенно людей старшего поколения, будьте внимательны и бдительны к своим детям.

СПРАВКА КП

*Хизб ут-Тахрир аль-Ислами - международная террористическая организация, запрещена в России с 2003 года. Основаны в середине ХХ века, называют себя партией и выступают за создание халифата - исламского государства. Эта организация запрещена в Германии, США и других странах. На Украине ее деятельность разрешена, поэтому до 2014 года «хизбы» действовали в Крыму свободно и открыто, проводили массовые митинги, форумы, пикеты.

В частности, пикетировали консульство РФ в Симферополе после ряда арестов сторонников «Хизб-ут Тахрир аль-Ислами» в России, провели митинг во дворе Ханского дворца, где призывали крымчан воевать на стороне ИГИЛ - еще одной террористической организации, запрещенной в России.

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