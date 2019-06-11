2019-06-11T13:59:08+03:00
Происшествия

У берегов Феодосии нашли труп мужчины

На месте работают следователи
Александра КОРШУНОВА
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Его обнаружили в 100 метрах от берега. Фото: пресс-служба МЧС РКЕго обнаружили в 100 метрах от берега. Фото: пресс-служба МЧС РК
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В МЧС Крыма поступила информация о том, что в акватории в районе Феодосийского судоремонтного завода обнаружен труп мужчины.

На место происшествия для эвакуации выехали спасатели.

- Прибыв на место сотрудники чрезвычайного ведомства на расстоянии около 100 метров от берега обнаружили труп мужчины, после чего транспортировали его на берег, - рассказал министр МЧС РК Сергей Шахов.

Дальнейшие действия проводились сотрудниками следственных органов.

Напомним, недавно спасатели обнаружили труп мужчины в Симферопольском водохранилище. Очевидцы рассказали, что мужчина ушел плавать, а на берегу оставил свои личные вещи.

В чрезвычайном ведомстве рекомендуют соблюдать необходимые меры безопасности на воде.

- Чаще всего, несчастные случаи с людьми на воде происходят на необорудованных для купания местах при нарушении правил поведения на воде, катания на лодках, пользовании маломерными судами или от неумения плавать. Велик процент несчастных случаев, происходящих с людьми в нетрезвом состоянии, - дополнил Шахов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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