У берегов Феодосии нашли труп мужчины
В МЧС Крыма поступила информация о том, что в акватории в районе Феодосийского судоремонтного завода обнаружен труп мужчины.
На место происшествия для эвакуации выехали спасатели.
- Прибыв на место сотрудники чрезвычайного ведомства на расстоянии около 100 метров от берега обнаружили труп мужчины, после чего транспортировали его на берег, - рассказал министр МЧС РК Сергей Шахов.
Дальнейшие действия проводились сотрудниками следственных органов.
Напомним, недавно спасатели обнаружили труп мужчины в Симферопольском водохранилище. Очевидцы рассказали, что мужчина ушел плавать, а на берегу оставил свои личные вещи.
В чрезвычайном ведомстве рекомендуют соблюдать необходимые меры безопасности на воде.
- Чаще всего, несчастные случаи с людьми на воде происходят на необорудованных для купания местах при нарушении правил поведения на воде, катания на лодках, пользовании маломерными судами или от неумения плавать. Велик процент несчастных случаев, происходящих с людьми в нетрезвом состоянии, - дополнил Шахов.
ИСТОЧНИК KP.RU