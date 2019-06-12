2019-06-12T10:13:08+03:00
Общество

В Ялте уничтожили 750 килограммов подозрительной ставриды

Владелец заплатил штраф
Анастасия ЖУКОВА
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Фото: Госкомветеринарии РКФото: Госкомветеринарии РК
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В Крыму сотрудники Госкомветеринарии и МВД провели совместный рейд по Ялте. Искали нарушителей закона, которые перевозили продукцию без соответствующих бумаг. И нашли аж 750 килограммов подозрительной рыбы.

- Выявлено 1 нарушение ветеринарного законодательства. Владелец, перевозивший продукцию животного происхождения: рыба ставрида – 750 кг, без ветеринарных сопроводительных документов и маркировки производителя, привлечен к административной ответственности, - сообщили в пресс-службе Госкомветеринарии.

Все 750 килограммов ставриды у владельца изъяли. Ветеринары признали рыбу некачественной и опасной для потребителей, так что ее решили уничтожить.

Как сообщала КП- Крым, в Ялте в прошлом году сожгли 45 килограммов элитных сыров. На продукции не было маркировки. А в Сакском районе уничтожили аж 10 тонн мяса, привезенного из Краснодарского края без сопроводительных документов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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