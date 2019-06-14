Экс-депутат Верховной Рады назвал водную блокаду Крыма «катастрофой» для Украины
Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко рассказал, что водная блокада Крыма грозит стране экологической катастрофой. Он уверен, что перекрытие Северо-Крымского канала «вылазит боком» жителям Херсонской области.
- Первая экологическая катастрофа - это засаливание плодородной земли, вторая - обезвоживание, третья экологическая катастрофа, когда переизбыток воды, села утопают, канализационные стоки и химия попадают в подземные грунтовые воды, - выразил он свое мнение.
Он подчеркнул, что до этого ремонтировались двигатели, которые выкачивали воду. Но сейчас ситуация изменилась. Ведь даже если их привести в порядок, то воде просто будет некуда уходить - Северо-Крымский канал перекрыт.
- Уже сегодня надо подниматься, заставить срочно открыть Северо-Крымский канал, восстановить работы всех насосных станций, дренажной системы. Иначе будет беда, еще раз повторюсь, - отметил экс-депутат.
ИСТОЧНИК KP.RU