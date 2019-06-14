2019-06-14T11:41:41+03:00
Общество

Экс-депутат Верховной Рады назвал водную блокаду Крыма «катастрофой» для Украины

Она несет за собой засаливание земли и ее обезвоживание
Александра КОРШУНОВА
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Украина перекрыла Северо-Крымский канал в апреле 2014 годаУкраина перекрыла Северо-Крымский канал в апреле 2014 годаФото: Анастасия ЖУКОВА
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Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко рассказал, что водная блокада Крыма грозит стране экологической катастрофой. Он уверен, что перекрытие Северо-Крымского канала «вылазит боком» жителям Херсонской области.

- Первая экологическая катастрофа - это засаливание плодородной земли, вторая - обезвоживание, третья экологическая катастрофа, когда переизбыток воды, села утопают, канализационные стоки и химия попадают в подземные грунтовые воды, - выразил он свое мнение.

Он подчеркнул, что до этого ремонтировались двигатели, которые выкачивали воду. Но сейчас ситуация изменилась. Ведь даже если их привести в порядок, то воде просто будет некуда уходить - Северо-Крымский канал перекрыт.

- Уже сегодня надо подниматься, заставить срочно открыть Северо-Крымский канал, восстановить работы всех насосных станций, дренажной системы. Иначе будет беда, еще раз повторюсь, - отметил экс-депутат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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