2019-06-17T09:26:38+03:00
Общество

В Крыму до 20 июня объявили о чрезвычайной пожарной опасности

Жителей просят соблюдать необходимые правила безопасности
Александра КОРШУНОВА
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В эти дни нельзя разводить костры в лесуВ эти дни нельзя разводить костры в лесуФото: "КП" Архив
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В Крыму с 17 по 20 июня предупредили о чрезвычайной пожарной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.

В ведомстве попросили соблюдать необходимые меры безопасности.

Запрещается:

- разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления с открытым огнем вблизи пожароопасных предметов: в лесу вблизи деревьев, рядом с сухой травой и т.п., а также оставлять открытый огонь без присмотра;

- курить, бросать горящие спички, окурки;

- использовать пиротехнические изделия;

- оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами материал;

- оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор;

«101» - единый телефон пожарных и спасателей;

Напомним, в Крыму 17 июня местами ожидаются дожди и до +33 градусов жары.

ИСТОЧНИК KP.RU

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