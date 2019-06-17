В Крыму до 20 июня объявили о чрезвычайной пожарной опасности
В Крыму с 17 по 20 июня предупредили о чрезвычайной пожарной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.
В ведомстве попросили соблюдать необходимые меры безопасности.
Запрещается:
- разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления с открытым огнем вблизи пожароопасных предметов: в лесу вблизи деревьев, рядом с сухой травой и т.п., а также оставлять открытый огонь без присмотра;
- курить, бросать горящие спички, окурки;
- использовать пиротехнические изделия;
- оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами материал;
- оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор;
«101» - единый телефон пожарных и спасателей;
Напомним, в Крыму 17 июня местами ожидаются дожди и до +33 градусов жары.
ИСТОЧНИК KP.RU