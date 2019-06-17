В Крыму до 20 июня объявили о чрезвычайной пожарной опасности

СЕГОДНЯ 09:26 2019-06-17T09:26:38+03:00

В эти дни нельзя разводить костры в лесу Фото: "КП" Архив

Изменить размер текста: A A

В Крыму с 17 по 20 июня предупредили о чрезвычайной пожарной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.

В ведомстве попросили соблюдать необходимые меры безопасности.

Запрещается:

- разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления с открытым огнем вблизи пожароопасных предметов: в лесу вблизи деревьев, рядом с сухой травой и т.п., а также оставлять открытый огонь без присмотра;

- курить, бросать горящие спички, окурки;

- использовать пиротехнические изделия;

- оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами материал;

- оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор;

«101» - единый телефон пожарных и спасателей;

Напомним, в Крыму 17 июня местами ожидаются дожди и до +33 градусов жары.

ИСТОЧНИК KP.RU