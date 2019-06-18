2019-06-18T09:22:22+03:00
Происшествия

В Крыму наркоторговца лишили свободы на 8 лет

Его задержали с двадцатью граммами марихуаны
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
Наркоторговца поймали с марихуаной. Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по РК.Наркоторговца поймали с марихуаной. Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по РК.
Изменить размер текста:

В Крыму суд приговорил 20-летнего жителя Раздольненского района к 8 годам колонии строго режима за незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере.

Пограничники задержали его с поличным, при попытке продать свыше двадцати граммов марихуаны.

- В ходе осмотра территории и помещений по месту жительства гражданина, обнаружены два куста конопли, произрастающие на придомовой территории, - сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Приговор Раздольненского районного суда вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Погода в Крыму на 18 июня: без осадков и тепло до +32
Заполыхал на ходу: В Крыму на трассе загорелся автомобиль
За выходные в Крыму произошло 59 пожаров
Скелет русского плиозавра возрастом 150 миллионов лет привезли в Крым
В Роспотребнадзоре рассказали, где в Крыму некачественная морская вода
12 крымских рек почистят и оздоровят
Сын экс-мэра Феодосии украл у матери золотые украшения почти на миллион рублей
В центре Симферополя насмерть сбили девушку
В Крыму с 60-метровой высоты упал парапланерист: Он повредил позвоночник
На горе Чатыр-Даг потерялась 34-летняя туристка из Армянска
В Крыму до 20 июня объявили о чрезвычайной пожарной опасности
Погода в Крыму на 17 июня: до +33 и дождь
Для прихожан Соборной мечети построят парковку на территории онкодиспансера
Не вернулся с пробежки: В Крыму погиб 18-летний спортсмен из Мурманска