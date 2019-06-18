В Крыму наркоторговца лишили свободы на 8 лет
Его задержали с двадцатью граммами марихуаны
Наркоторговца поймали с марихуаной. Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по РК.
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В Крыму суд приговорил 20-летнего жителя Раздольненского района к 8 годам колонии строго режима за незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере.
Пограничники задержали его с поличным, при попытке продать свыше двадцати граммов марихуаны.
- В ходе осмотра территории и помещений по месту жительства гражданина, обнаружены два куста конопли, произрастающие на придомовой территории, - сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.
Приговор Раздольненского районного суда вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU