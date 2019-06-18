В Крыму наркоторговца лишили свободы на 8 лет

СЕГОДНЯ 09:22 2019-06-18T09:22:22+03:00

Наркоторговца поймали с марихуаной. Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по РК.

Его задержали с двадцатью граммами марихуаны

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В Крыму суд приговорил 20-летнего жителя Раздольненского района к 8 годам колонии строго режима за незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере.

Пограничники задержали его с поличным, при попытке продать свыше двадцати граммов марихуаны.

- В ходе осмотра территории и помещений по месту жительства гражданина, обнаружены два куста конопли, произрастающие на придомовой территории, - сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Приговор Раздольненского районного суда вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU