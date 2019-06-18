В Судаке хотят выселить на улицу семью с 6 детьми
В Судаке прокуратура защищает многодетную семьи с шестью несовершеннолетними детьми, которую хотят выселить из жилья.
- Сорок лет назад отец многодетной матери получил жилье по улице Морской в Судаке по месту работы – в портопункте «Судак», - сообщает пресс-служба прокуратуры РК. - Все эти годы семья проживала в квартире, выполняя обязанности нанимателя жилого помещения, в том числе оплачивая коммунальные платежи.
Но документов на жилье у крымчан не было, а муниципалитет упорно не хотел заключать договор социального найма.
- Между многодетной семьей и администрацией г. Судака фактически сложились жилищные правоотношения, - отметили в надзорном органе. - Прокурор города предъявил исковое заявление в суд об установлении факта пользования и проживания многодетной семьи в спорной квартире и обязании муниципалитета заключить с ними как с нанимателями жилого помещения договор социального найма.
ИСТОЧНИК KP.RU