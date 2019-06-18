2019-06-18T21:54:52+03:00
Общество

В Симферополе крошечного щенка выбросили из автомобиля

Добрые люди спасли бедолагу и дали ему имя Лаки - Счастливый
Галина КОВАЛЕНКО
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Лаки нет и двух месяцев. Фото: Рита Савина.Лаки нет и двух месяцев. Фото: Рита Савина.
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Легковушка неслась по спокойной Заводской улице, как вдруг из ее окна высунулась рука, держащая щенка.

Через секунду пальцы с ярким маникюром разжались, и собачка со всего маху ударилась об асфальт. Отскочила, как мячик. Скатилась на обочину. Машина же поехала дальше.

Тут же к бедолаге подбежала дети, оказавшиеся поблизости. Они принесли крошку во двор и стали отхаживать всем домом.

Щенок совсем еще крошка. Фото: Рита Савина

Щенок совсем еще крошка. Фото: Рита Савина

- Как так можно! Малышку на полном ходу выбросили из окна машины. Просто как фантик от конфеты, - рассказала «Комсомольской правде - Крым» жительница Симферополя Рита Савина, которая сейчас подыскивает Лаки новых хозяев.

- Она же беззащитная, совсем маленькая, как куколка, помещается в ладошках.

О ЧП горожанка рассказала на своей странице в соцсети. И оказалось, что в этот день в Симферополе нашли еще двух точно таких же бездомных щенков. Получается, что эти нелюди выбросили трех кутят?! Сейчас малышей на время приютили добрые люди, которые их пролечили и заботливо ухаживают. И теперь щенкам нужны хорошие и добрые хозяева.

У собачки прекрасный характер. Фото: Рита Савина

У собачки прекрасный характер. Фото: Рита Савина

- Мы специально щенка назвали Лаки – Счастливый, чтобы у него все было хорошо, - призналась Рита. – Зимой мы нашли одного бездомного кутенка, дали такое же имя. И теперь он живет припеваючи, как сыр в масле катается, у людей, которые его взяли себе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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