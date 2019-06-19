Предприятие «Крымский Автодор» задолжало своим сотрудникам 4 миллиона рублей зарплаты
Руководитель предприятия «Крымский Автодор» в течение пяти месяцев не платил своим подчиненным заработную плату. В итоге общая задолженность перед 27 работниками оставила 4,3 миллиона рублей.
Прокуратура РК направила материалы в следственный орган.
- По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). Ход расследования контролируется прокуратурой района, - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
Для того, что погасить долг в интересах работников все материалы дела направлены в суд.
Судом заявления прокуратуры удовлетворены, исполнение судебных приказов о выплате заработной плате находится на контроле.
Напомним, следственный орган возбудил в отношении директора предприятия «Крымгеология» уголовное дело. Он задолжал 183 работникам зарплату в общей сумме 11 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU