Предприятие «Крымский Автодор» задолжало своим сотрудникам 4 миллиона рублей зарплаты

СЕГОДНЯ 13:49 2019-06-19T13:49:46+03:00

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Руководитель предприятия «Крымский Автодор» в течение пяти месяцев не платил своим подчиненным заработную плату. В итоге общая задолженность перед 27 работниками оставила 4,3 миллиона рублей.

Прокуратура РК направила материалы в следственный орган.

- По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). Ход расследования контролируется прокуратурой района, - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Для того, что погасить долг в интересах работников все материалы дела направлены в суд.

Судом заявления прокуратуры удовлетворены, исполнение судебных приказов о выплате заработной плате находится на контроле.

Напомним, следственный орган возбудил в отношении директора предприятия «Крымгеология» уголовное дело. Он задолжал 183 работникам зарплату в общей сумме 11 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU