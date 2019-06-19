2019-06-19T17:28:30+03:00
Происшествия

Крымских полицейских приговорили к пяти годам тюрьмы за получение взятки

За эти деньги они должны были не возбуждать уголовное дело
Александра КОРШУНОВА
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Наказание они будут отбывать в исправительной колонии общего режимаНаказание они будут отбывать в исправительной колонии общего режимаФото: "КП" Архив
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В Крыму суд приговорил к пяти годам тюрьмы приговорили трех полицейских за получение взятки в размере 350 тысяч рублей. За эти деньги они должны были не возбуждать уголовное дело по факту ДТП.

Наказание они будут отбывать в исправительной колонии общего режима. И один из них сядет на 5,5 лет.

Установлено, что двое следователей, которые проводили проверку по факту ДТП, получили взятку в размере не менее 250 тысяч рублей и еще 100 за то, чтобы отказать в возбуждении уголовного дела.

- Денежные средства им передавались через посредников, один из которых также работал в следственном управлении МВД по Республике Крым, - сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.

Напомним, в Крыму сотрудника полиции подозревают в получении взятки в размере 35 тысяч рублей. Его «попросили» не привлекать нарушителя к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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