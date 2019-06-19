Крымских полицейских приговорили к пяти годам тюрьмы за получение взятки
В Крыму суд приговорил к пяти годам тюрьмы приговорили трех полицейских за получение взятки в размере 350 тысяч рублей. За эти деньги они должны были не возбуждать уголовное дело по факту ДТП.
Наказание они будут отбывать в исправительной колонии общего режима. И один из них сядет на 5,5 лет.
Установлено, что двое следователей, которые проводили проверку по факту ДТП, получили взятку в размере не менее 250 тысяч рублей и еще 100 за то, чтобы отказать в возбуждении уголовного дела.
- Денежные средства им передавались через посредников, один из которых также работал в следственном управлении МВД по Республике Крым, - сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.
Напомним, в Крыму сотрудника полиции подозревают в получении взятки в размере 35 тысяч рублей. Его «попросили» не привлекать нарушителя к ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU